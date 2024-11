Joutuuko USA vetäytymään Euroopasta Kiinan vuoksi?

Kestääkseen kilpavarustelua Kiinaa vastaan Yhdysvaltojen täytyy todennäköisesti muuttaa ulkopolitiikkaansa, erityisesti antamansa tuen määrää kumppaneilleen. Tähän viittasi Yhdysvaltojen Tyynenmeren maavoimien väistyvä komentaja kenraali Charles Flynn AUSA 2024 -konferenssissa.

– Yhdessä historian kohdassa meidän täytyi tehdä valinta Euroopan ja Aasian sotatoimialueiden välillä, ja sillä kohtaa – erityisesti sillä vuosisadalla – Eurooppa oli Yhdysvaltojen, vapauden ja vaurauden kannalta tärkein sotatoimialue. Väittäisin, että tämän vuosisadan määrittelevät Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde. Aasiassa ovat ihmiset, väestö ja maailman bruttokansantuote, Flynn sanoi.

Kiinan maa-, ilma- ja merivoimien aseistuksen kehitys ei Flynnin mukaan jätä Yhdysvalloille vaihtoehtoja.

Center for a New American Security -ajatushautomon puolustusohjelman tutkija Carlton Heilig ennustaa Breaking Defensen artikkelissaan, että Yhdysvaltojen lähimpien liittolaisten tukemisesta tulee ehdollista.

Yhdysvaltojen merivoimien Lähi-idän ohjusvarasto, joka oli varattu suojaamaan aluksia Kiinan sotavoimalta, on tyhjenemässä nopeasti. Toukokuussa 2024 amerikkalaiset laukaisivat yli miljardin dollarin edestä ohjuksia operaatiossa huthikapinallisia vastaan. Sen jälkeen ohjuksia on tarvittu Israelin puolustamisessa Iranin ohjushyökkäyksiltä.

Euroopassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Heiligin mukaan vienyt Yhdysvaltojen huomion lähes kolmeksi vuodeksi kääntäen sen pois Kiinasta juuri kriittisenä aikana, jolloin se on rohkaistunut haastamaan Yhdysvaltojen intressit indopasifisella alueella. Kiina on päättänyt hyödyntää edullista tilannetta näyttää asettaneen Yhdysvallat valinnan eteen: suojellako Taiwania vai auttaako Ukrainaa? Jos Yhdysvallat ei löydä tehokasta ratkaisua, niin Venäjän, Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean koalitio voi löytää lisämahdollisuuksia tuhota kansainvälisen järjestyksen, joka syntyi Yhdysvaltojen suojeluksessa toisen maailmansodan jälkeen.

Tätä taustaa vasten Heilig uskoo, että Yhdysvaltojen painopisteen siirtyessä sen ydinasevoiman pitäisi riittää Euroopan turvallisuuden perustaksi. Mutta Euroopan liittolaisten täytyy käyttää yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan takaamaan rauha mantereella omien voimiensa turvin. Sillä tavoin Yhdysvallat voi siirtää voimaansa täältä Tyynellemerelle. Heiligin mukaan Israelia puolestaan täytyy painostaa ratkaisemaan Lähi-idän kriisi, jolloin Yhdysvallat voisi vähentää sotilaallista läsnäoloaan alueella.

Suhteellinen vetäytyminen Euroopasta ja Lähi-idästä on Heiligin mukaan Yhdysvalloille vaikea pala niellä ja sisältää omia riskejään. Mutta Kiina on tällä hetkellä suurin uhka maan intresseille, jolloin se on myös Yhdysvaltojen sotilaallisten kykyjen polttopisteessä, vaikka se tarkoittaisi riskien ottamista muualla.