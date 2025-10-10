Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Työmarkkinoiden joustoturvamallia arvoinut selvitys ehdottaa useita uudistuksia., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Joustoturvamalli toisi 77000 uutta työllistä, näillä toimilla se tapahtuisi

  • Julkaistu 10.10.2025 | 09:50
  • Päivitetty 10.10.2025 | 10:00
  • Työllisyys
Selvityshenkilöt ehdottavat ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien tason nostoa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Aktiivista työvoimapolitiikka on pitkällä aikavälillä lisättävä merkittävästi, työttömyysturvan tasoa on parannettava ja työsuhdeturvassa on toteutettava menossa olevia uudistuksia täydentäviä toimia, linjaa joustoturvamallia arvioinut tuore selvitys, jonka tuloksia esiteltiin perjantaina työ- ja elinkeinoministeriössä.

Selvityksen mukaan joustoturvamalli voisi lisätä työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä pitkällä aikavälillä sekä tuottaa siten kansantaloudellisia hyötyjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti helmikuussa tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen ja neuvotteleva virkamies Johanna Alatalon selvityshenkilöiksi arvioimaan työmarkkinoiden joustoturvamallin soveltamisen mahdollisuuksia Suomessa.

Selvityksen päähuomiona on se, että aktiivista työvoimapolitiikkaa on uudistettava merkittävästi.

Rahoitusta ehdotetaan lisättäväksi vuosina 2028-2040 siten, että taso vuonna 2040 on 180 miljoonaa euroa lähtötasoa korkeampi. Aktivointitoimien keskimääräistä kestoa on tiivistettävä nykyisestä. Työllisyysrahastoon on luotava aktiivisen työvoimapolitiikan suhdannepuskuri, ja palkkatukia on uudistettava, selvityshenkilöt ehdottavat.

Lisäksi omaehtoisen opiskelun työvoimapoliittista harkintaa on tiukennettava. Kuntouttavia toimia ehdotetaan uudistettavaksi siten, että osallistujamäärää kasvatetaan.

Joustoturvamalli on kolmen politiikka-alueen tasapainoinen kokonaisuus ja edellyttää toimiakseen niitä kaikkia. Aktiivisessa työvoimapolitiikassa on eniten muutostarpeita niin rahoitustasoihin kuin ohjelmien sisältöihin.

Irtisanomissuojan muutoksilla on todennäköisesti mahdollista saavuttaa vain hyvin maltillisia parannuksia tuottavuuteen.

Työttömyysturvassa suurimmat ongelmat joustotuvan näkökulmasta liittyvät etuustasoihin, kattavuus on hyvä, selvityshenkilöt toteavat.

Selvityshenkilöt ehdottavat myös, että ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien tasoa nostetaan 300 maksupäivään saakka keskimäärin 4,4 prosenttia. Kuntoutustoimet suorittaneelle pitäisi syntyä myös oikeus määräaikaiseen työttömyysturvan suojaosaan.

Työllisyyden arvioidaan kasvavan ehdotusten vaikutuksesta vuosien 2028-2040 välillä noin 77000 hengellä.

Valtiontalouden bruttokustannukset kasvaisivat vuoden 2040 tasossa noin 300 miljoonaa euroa.

Kansantaloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan merkittäviä. Vuoteen 2040 mennessä BKT kasvaisi uudistusten seurauksena noin 2,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin ilman uudistusta. Arvio perustuu pääasiassa työllisyyden kasvuun, mutta myös investoinnit lisääntyisivät.

Verokertymien arvioidaan kasvavan kumulatiivisesti noin 2 miljardia euroa. Työttömyyskulut laskisivat kumulatiivisesti etuuksien korotus huomioon ottaen noin 2 miljardia euroa. Aktiivisen työvoimapolitiikan kumulatiiviset menot laskisivat 1,65 miljardia euroa, selvityshenkilöt arvioivat.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)