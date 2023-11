Joulukuu alkaa jopa 10 astetta tavanomaista kylmempänä

Joulukuu alkaa selvästi ajankohdan tavanomaisia lukemia kylmemmässä säässä, arvioidaan Forecan sääblogissa.

Viikon keskilämpötilat ovat Suomessa itsenäisyyspäivän viikolla jopa 6–11 astetta keskimääräistä kylmempiä, kertoo Forecan sääblogi viitaten tuoreeseen Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen kuukausiennusteeseen.

– Sää jatkuu selvästi tavanomaista kylmempänä. On jopa mahdollista, että kylmä ilma pitää Suomea otteessaan koko loppuvuoden ajan. Joulukuun jälkipuoliskon ennuste on kuitenkin jo hyvin epävarma, toteaa meteorologi Joanna Rinne sääblogissa.

Joulukuun alkupäivinä sää on laajalti pilvistä ja paikoin on liikkeellä lumisateita. Pakkasta on päivisin maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 7–12 astetta, Lapissa perjantaina ja lauantaina 10–20 astetta.

Kuukausiennusteen mukaan sää on huomattavasti ajankohdan keskiarvoja kylmempää niin Suomessa kuin laajalla alueella Euroopassa ja Venäjällä 4. joulukuuta alkavalla viikolla.

– Suomessa viikon keskilämpötilan ennustetaan olevan maan etelä- ja keskiosassa jopa 10–11 astetta tavanomaista kylmempi ja pohjoisessa 6–10 astetta tavanomaista kylmempi, Joanna Rinne sanoo sääblogissa.

Sademäärät ovat kuukausiennusteen perusteella keskimääräistä joulukuun alkua pienempiä.

Kuukausiennusteen mukaan 11. joulukuuta alkavan viikon keskilämpötilat ovat Suomessa 1–3 astetta keskimääräistä kylmempiä. Sateita tulee ennusteen perusteella ajankohdalle tavanomaisia määriä.

Jouluaattoviikon osalta kuukausiennusteissa on ollut vielä vaihtelua.

– Jouluaattoviikolla sää näyttäisi tämän ennusteen mukaan jatkuvan viikkokeskilämpötilaltaan ajankohtaan nähden kylmänä etenkin Suomen eteläpuoliskolla. Viikon sisällä sää voi vaihdella suurestikin, mutta näillä näkymin näyttäisi mahdolliselta, että joulun tienoo voisi olla valkea jopa koko maassa. Tulevan joulun väriä on vielä mahdoton ennustaa varmuudella. Varovaisen optimistisesti voi kuitenkin jo sanoa, että talvisen sään jatkuminen jouluun asti on koko maassa mahdollista, Joanna Rinne toteaa.