Joulukaupan myyntiodotukset viime vuotta positiivisemmat

Joulukaupan myyntiodotukset ovat nyt viime vuotta positiivisemmat, tiedottaa Kaupan liitto.

Kaupan liitto arvioi suomalaisten ostotunnelmia muun muassa seuraamalla päivittäisten verkkovierailujen määriä kauppojen ja markkinapaikkojen verkkosivuille. Verkkovierailut sisältävät varsinaisen ostamisen lisäksi erilaista tiedonhakua, mikä heijastaa asiakkaiden yleistä mielenkiintoa tai ostohalukkuutta.

Vaikean alkuvuoden jälkeen verkkovierailujen määrä on syksyn aikana alkanut kasvaa viime vuodesta. Samanlaista kehitystä indikoi myös Nordean korttimaksudatan pohjalta tekemä kulutusmittari.

– Positiivisia joulunodotuksia voimistavat myös hidastunut inflaatio, edelleen vahvana säilynyt työllisyys ja monien isovanhempien saamat reippaat indeksikorotukset eläkkeisiin, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja perustelee.

Kaupan liiton mukaan joulukuu on edelleen joulusesongin ylivoimaisesti suurin myyntikuukausi, vaikka marraskuun merkitys onkin kasvanut viime vuosina. Muun muassa kodintekniikassa, jossa Black Friday -kampanjoinnin vaikutus on ollut voimakkainta, marraskuu on jo ohittanut joulukuun myyntikuukautena.

– Marraskuun merkitys joulumyyntiin on voimistunut koko erikoiskaupassa − kodintekniikan lisäksi esimerkiksi vaate- ja urheilukaupassa, Kurjenoja kertoo.

Kaiken kaikkiaan vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti Suomessa oli viime vuoden marras-joulukuussa yli 10 miljardia euroa ja kotitaloutta kohti lähes 3 580 euroa. Sesongin tuomaa lisäkulutusta tässä on noin 300 euroa kotitaloutta kohti.

– Erot kotitalouksien välillä ovat suuret. Jotkut panostavat jouluun tuhansilla euroilla ja toisten ostokset eivät eroa arjesta mitenkään. Osa kulutuksesta valuu myös ulkomaisiin verkkokauppoihin, Kurjenoja muistuttaa.