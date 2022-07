Joukot miinoittavat Valko-Venäjän rajaa, huoli uudesta sotaharjoituksesta

Valko-Venäjän asevoimat on aloittanut sotaharjoituksen lähellä Ukrainan rajaa.

Maan puolustusministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan kaksipäiväinen harjoitus keskittyy Homelin alueelle, ja siihen osallistuu aluepuolustusjoukkojen sotilaita.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan arvioidaan edelleen sallivan ilmatilansa käytön sotatoimissa. ISW-ajatuspajan mukaan Lukašenka pyrkii osoittamaan tukeaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille ilman, että maan asevoimat tulisi vedetyksi täysimittaisesti mukaan hyökkäysoperaatioon.

Ukrainan mukaan Homelissa sijaitseva Pribytkin lentotukikohta olisi siirretty Venäjän ilmavoimien käyttöön. Hyökkääjän tutkakoneen havaittiin lentäneen Valko-Venäjän ilmatilaan maanantaina ensimmäistä kertaa huhtikuun alun jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan Vladimir Putin on todennäköisesti painostanut Valko-Venäjää lisäämään tukeaan.

Asiantuntijat pitävät tästä huolimatta Valko-Venäjän suoraa hyökkäystä epätodennäköistä, sillä sotatoimet voisivat olla poliittisesti erittäin riskialttiita maan vakaudelle ja Aljaksandr Lukašenkan hallinnon valta-asemalle.

Ukrainan asevoimat vaikuttaa ottaneen hyökkäysriskin tosissaan. Valko-Venäjän mediassa julkaistun videon perusteella ukrainalaissotilaat olisivat miinoittaneet maahan johtavia maanteitä ja rautatieyhteyksiä. Rajan lähellä sijaitseva tie on lisäksi katkaistu maavallilla.

Venäjän maajoukot tunkeutuivat sodan alkuvaiheessa Ukrainaan Valko-Venäjän alueelta, mutta vetäytyivät takaisin Kiovan valtausyrityksen epäonnistuttua.

