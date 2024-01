Joukkojensiirtoja Libanonin rajalle – laajeneeko sota?

Monet asiantuntijat ovat varoittaneet Lähi-idän tilanteen olevan tällä hetkellä erittäin räjähdysherkkä.

Israelin ja Hamasin välisen konfliktin ohella Iranin tukemat miliisijärjestöt ovat tehneet kymmeniä hyökkäyksiä Irakin ja Syyrian alueilla. Jemenin huhtikapinalliset puolestaan uhkaavat meriliikennettä Punaisellamerellä.

Israel on vetänyt vuodenvaihteen jälkeen osan Gazaan sijoitetuista yksiköistään takaisin ja siirtänyt ne maan pohjoisrajalle. Iranin tukema Hizbollah-järjestö on tulittanut viime syksystä lähtien raja-aluetta raketeilla, räjähdelennokeilla ja panssarintorjuntaohjuksilla. Israel on vastannut hyökkäyksiin ilmaiskuilla ja tykistöllä.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant vahvisti joukkojensiirrot tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa seuraava vaihe voi alkaa hyvin pian. Tämä tarkoittaisi taisteluiden laajenemista.

– Tämän vuoksi pohjoisen joukkoja vahvistetaan, ministeri sanoi Telegraph-lehden mukaan.

Yoav Gallant ei kertonut, kuinka paljon joukkoja Israel on sijoittanut Libanonin vastaiselle rajalleen. Kymmeniä tuhansia siviilejä on jo evakuoitu alueelta.

Hizbollahin sotilaallisen siiven taistelukyvyn arvioidaan olevan paljon vahvempi palestiinalaiseen äärijärjestö Hamasiin verrattuna. Hizbollahin arsenaalista löytyy muun muassa risteilyohjuksia ja kohtuullisen modernia ilmatorjuntakalustoa.

Kärjistynyt tilanne on herättänyt huolta laajemmasta sodasta Lähi-idän alueella. Israelin asevoimat kertoi alkuviikosta surmanneensa kolme terrori-iskua suunnitellutta henkilöä Länsirannalla.

Israelin asevoimien esikuntapäällikkö Herzi Halevi varoitti jo aiemmin tammikuussa, että sodan riski on kohonnut Libanonin rajalla. Arviolta 200 Hizbollahin taistelijaa on saanut surmansa ajoittaisissa yhteenotoissa. Israelin puolella yhdeksän sotilaan ja kuuden siviilin kerrotaan kuolleen.

– En tiedä, milloin sota syttyy pohjoisessa. Mutta voin sanoa, että sen todennäköisyys lähikuukausina on huomattavasti aiempaa suurempi, Halevi totesi.

