Hizbollah oli vähällä iskeä Israeliin ennen Hamasin yllätyshyökkäystä

Libanonilaisen Hizbollah-järjestön väitetään valmistelleen pitkään omaa hyökkäyssuunnitelmaansa Israelia vastaan.

Iranin tukeman miliisijärjestön oli määrä iskeä useisiin israelilaisiin asutuskeskuksiin maan pohjoisrajan tuntumassa.

Arvion on julkaissut israelilainen Alma-tutkimuslaitos, joka on seurannut Libanonin sotilaallisia ryhmiä vuosien ajan. Alman tutkijoiden mukaan on vain ajan kysymys, milloin Hizbollah toteuttaa oman iskunsa. Sen uskotaan olleen lähellä päätöstä 7. lokakuuta, jolloin palestiinalainen äärijärjestö Hamas aloitti yllätyshyökkäyksensä.

Hizbollahin Radwan-erikoisyksikkö oli harjoitellut ja varustautunut tunkeutuakseen Galilean alueelle lyhyellä varoitusajalla.

– Vaikka suurin osa Hizbollahin eliittijoukoista onkin nyt siirtynyt kauemmas rajasta, ei järjestön yleisessä valmiustilassa ole tapahtunut muutoksia, raportissa todetaan Ynet-sivuston mukaan.

Tutkimusjohtaja Tal Beerin mukaan Hamas oli käytännössä matkinut lokakuussa toteutetun suunnitelman Radwan-yksiköiltä. On epäselvää, miksei iskua koordinoitu Hamasin ja Hizbollahin välillä.

Välitön hyökkäysuhka pohjoisesta on nyt väistynyt, sillä Hizbollah ei halua sotkeutua palestiinalaisten aloittamaan konfliktiin ja joutua itse sivuroolin esittäjäksi. Alman raportissa varoitetaan, että Israelin tulisi siitä huolimatta vahvistaa nopeasti pohjoisen rajansa vartiointia.

Israelin ja Libanonin välinen raja-alue on maastoltaan vuoristoista, mikä tekee joukkojensiirrot haastavammiksi. Taistelijat pystyvät toisaalta piiloutumaan helpommin.

– Hizbollah tuntee maaston hyvin ja osaa kulkea alueella, raportissa todetaan.