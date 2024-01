Joukkojen sotarikoksista kertoneelle syytteitä ”disinformaatiosta”

Venäläinen tutkivan journalismin sivusto iStories on kertonut aiemmin venäläisjoukkojen väkivaltaisuuksista Ukrainan pääkaupunki Kiovan lähialueella.

Venäjän hyökkäyskärki eteni alueelle sodan alkuvaiheessa helmi–maaliskuussa 2022, mutta eteneminen pysähtyi ukrainalaisjoukkojen vastarintaan.

Paikallisen padon ja siltojen räjäyttäminen vaikeutti nopeaa etenemistä kohti Kiovan keskustaa. Paikalleen jumiutuneet venäläissotilaat syyllistyivät sotarikoksiin teloittamalla paikallisia asukkaita.

Verilöyly paljastui Ukrainan vapautettua alueen huhtikuun alkuun mennessä 2022. Butshan kaupungista löytyi satojen ihmisten ruumiita ja avoin joukkohauta. Rakennusten kellareita oli käytetty kidutuskammioina. Tapaus on kansainvälisen tuomioistuimen selvitettävänä.

Venäjän syyttäjäviranomaiset ovat ilmoittaneet rikostutkinnasta iStoriesin 31-vuotiasta toimittaja Ekaterina Fominaa vastaan. Hän kirjoitti elokuussa 2022 artikkelin Venäjän sotarikoksista Kiovan lähialueella.

Toimittajaa syytetään Venäjän asevoimia koskevien perättömien tietojen eli disinformaation levittämisestä. Fomina asuu tällä hetkellä Baltiassa, joten hänet tullaan tuomitsemaan poissaolevana.

Venäjän hallinto on jo aiemmin luokitellut iStoriesin ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Looks like iStories journalist Ekaterina Fomina will face felony “disinformation” charges for her Aug. 2022 investigative report about Russian war crimes outside Kyiv. (Fomina now lives in the Baltics and will presumably be tried in absentia.) https://t.co/BYYSUQEdVN

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 10, 2024