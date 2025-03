Joukkojen huolto romahti – etulinjaan kuljetaan nyt hevosilla

Ukrainan asevoimien kerrotaan työntäneen viime viikkoina venäläisjoukkoja takaisin useissa eri kohdissa pitkällä rintamalinjalla.

Tilanne on vaikeampi Kurskin alueella, jossa Venäjän ja Pohjois-Korean sotilaat ovat luoneet yhä kovempaa painetta viime elokuussa vallattua kaistaletta puolustaville ukrainalaisille.

Venäläiset sotabloggaajat ovat valittaneet, etteivät kaikki yksiköt ole saaneet riittävästi täydennysjoukkoja kovien tappioiden korvaamiseksi. Myös huollossa vaikuttaa olevan kasvavia ongelmia.

Ajoneuvopulan vuoksi monet sotilaat ovat joutuneet ostamaan omilla rahoillaan aaseja ammusten ja varusteiden kuljettamiseksi etulinjaan. Eräällä lennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka venäläissotilas kamppailee jääräpäisen aasin kanssa eikä saa tätä liikkumaan yrityksistään huolimatta.

Kremlin päähuomio on ollut viime syksystä lähtien Donetskin alueella sijaitsevassa Pokrovksissa, joka toimii Ukrainan asevoimille tärkeänä huoltokeskuksena. Valtavista joukkokeskityksistä huolimatta kaupunki on edelleen Ukrainan hallussa. Sen luonais- ja länsipuolelle edenneitä kärkijoukkoja on työnnetty takaisin viime viikkojen vastahyökkäyksissä.

Venäjän sotilasjohdon kerrotaan yrittäneen läpimurtoa alueella kaikin keinoin ja tappioista piittaamatta. Räjähdedroonien avulla panssariajoneuvojen liikkeet ja huoltokuljetukset ovat käyneet lähes mahdottomiksi.

Venäläisjoukkojen väitetään tuoneen rintamalle hevosia kuljetusten helpottamiseksi. Sotilaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videoita matkastaan hevosten selässä kohti etulinjaa. Monilla on mukana täysi taisteluvarustus ja esimerkiksi panssarintorjunta-aseita.

Ukrainalaismedioissa vitsaillaan Venäjän tuoneen ratsuväen mukaan moderniin sodankäyntiin. Venäläisjoukkojen logistiikkaverkoston arvioidaan jopa romahtaneen täysin intensiivisten drooni-iskujen vuoksi.

Iskuja on tehty myös komentokeskuksia ja etulinjaan siirtyviä yksiköitä vastaan. Venäjän taktiikkana on ollut välttää suoraa rynnäkköä kohti Pokrovksin keskustaa ja edetä hitaasti kohti länttä, jonka maasto koostuu lähinnä pienistä kylistä ja peltoaukeista.

Pokrovskin lähialueen maasto on edelleen jäistä, joten panssariajoneuvot pystyvät liikkumaan vielä kohtuullisen hyvin ennen mutakauden alkua. Venäläisjoukkojen massiiviset kalustotappiot ovat kuitenkin muodostuneet uusien operaatioiden esteeksi. Kaikki liikkeet havaitaan tiedusteludrooneilla, joten hyökkäykseen lähtevät joukot saavat nopeasti niskaansa Ukrainan tykistötulta ja räjähdelennokkien aaltoja.

Eräällä Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla näkyy, kuinka venäläinen T-72B3M-panssarivaunu yritti kuljettaa sotilaita peltoaukean yli metsikköön. Se kuitenkin tuhoutui kahden FPV-droonin osumien seurauksena. Muut lennokit tuhosivat miehistönkuljetusvaunuja, kuorma-autoja ja yksittäisiä sotilaita Pokrovskin lähellä.

Ukrainian forces are retaking more and more villages around Pokrovsk. Russian channels report of problems in manpower and Russian glide bombs being jammed.

Together with reports coming from Toretsk, Chasiv Yar and Kupyansk, where Ukrainian forces are gradually pushing back… pic.twitter.com/rF4FK6duWZ

— (((Tendar))) (@Tendar) March 6, 2025