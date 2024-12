”Joudumme rettelöivän ja epävakaan naapurin kanssa asumaan jatkossakin”

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) Suomen pitää jatkossakin huolehtia omasta uskottavasta puolustuksesta ja tehtävä kaikki mahdollinen turvallisuuden varmistamiseksi.

– Naapuria emme voineet valita, mutta ystävämme voimme, Heinonen viittaa blogissaan Suomen Nato-jäsenyyteen.

– Ja nyt näyttää käyvän samoin jalkaväkimiinojenkin kanssa, hän jatkaa.

Heinosen mukaan nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka ovat Suomen käsissä.

– Venäjä tulee olemaan naapurimme tulevaisuudessakin. Ja Venäjä ei tule muuttumaan. Ja meidän tulee varmistaa, että itärajamme on siinä missä se on. Siksi me hankimme nyt puolustuvoimiimme uudet hävittäjät, uudet laivat ja pian myös alamme päivittää, kehittää ja panostaa maavoimiin. Maavoimien kokonaisuus tullee muuten olemaan kokoluokaltaan samaa luokkaa kuin koko HX- eli nykyinen F35-hanke. Mutta tämän voimme itse tehdä ja se tehdään, hän kirjoittaa.

– Emme voi muuttaa Venäjää ja ei se muutenkaan tule muuttumaan. Joudumme tässä rettelöivän ja epävakaan naapurin kanssa asumaan jatkossakin.