”Jos venäläiset aiheuttavat sähkökatkon Kiovassa, he saavat sellaisen myös Moskovassa”

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Urkinformin mukaan, että Venäjä saa vastauksen yrityksiin aiheuttaa sähkökatkos Ukrainassa talvella.

– Jos he aiheuttavat sellaisen Kiovassa, he saavat sellaisen Moskovassa.

– Jos Venäjä asettaa tavoitteekseen aiheuttaa sähkökatkon Ukrainassa joka talvi, en ole varma, pitäisikö Ukrainan ja sen kumppaneiden vastauksen olla erilainen, presidentti kysyi.

– Venäjän on tiedettävä, että sivistyneet maat eroavat raaoista maista siinä, etteivät ne koskaan iske ensin, ne eivät ole hyökkääjiä, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat heikkoja. Ei ole tarvetta osoittaa heikkoutta. Jos he uhkaavat pimentää Ukrainan pääkaupungin, Kremlin pitäisi tietää, että myös Venäjän pääkaupungissa on sähkökatkos, Zelenskyi sanoi.

Hän huomautti keskustelleensa asiasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa tapaamisessa New Yorkissa.

Ukraina on tasaisesti laajentanut pitkän kantaman iskukykyään kotimaisilla ohjus- ja droonijärjestelmillä, joista osa pystyy ulottumaan syvälle Venäjän alueelle. Moskova sijaitsee noin 500 kilometrin päässä Ukrainan rajan lähimmistä pisteistä, mikä asettaa sen tiettyjen Kiovan jo omistamien aseiden kantaman sisälle.