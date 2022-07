”Jos Nato auttaisi näin, sota olisi pian ohi” – Sotatutkijat arvostelevat länttä

St. Andrewsin yliopiston sotatutkija, arvostettu strategian professori Phillips O’Brien kritisoi länsimaiden Ukrainalle antamaa tukea. Hänen mukaansa Nato voisi halutessaan auttaa Ukrainaa selvästi enemmän.

Julkaisemassaan twiittiketjussa O’Brien muistuttaa, että Neuvostoliitto tuki aikanaan Vietnamia ja Pohjois-Koreaa paljon laajemmin kuin mitä Nato nyt Ukrainaa.

– Molemmissa sodissa Neuvostoliitto antoi kehittyneitä MiG-hävittäjiä Yhdysvaltain sotilaita vastaan taisteleville joukoille ja Koreassa venäläiset pilotit itse lensivät taistelutehtäviä ja vastaavasti Vietnamissa venäläiset mahdollistivat ilmalogistiikkaa,

– Jos Nato antaisi vastaavaa tukea nyt Ukrainalle, sota olisi nopeasti ohi.

O’Brienin mukaan avunannon rajat ovat lähinnä Naton itsensä luomia. Hän sanoo, että esimerkiksi amerikkalaisten F-16-hävittäjien toimittaminen ja ukrainalaispilottien niihin kouluttaminen olisi hyvinkin mahdollista. Apu olisi O’Brienin mielestä silti suhteellisesti vähäisempää kuin Neuvostoliiton aikanaan Vietnamin ja Korean sodissa antama tuki.

Professori viittaa tästä löytyvään Foreign Affairsin artikkeliin. Sen mukaan länsi huolii liikaa sotatilanteen ”eskaloimisesta” Ukrainalle annetulla avullaan. Yhdysvaltain Georgia State Universityn kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori Dan Altman arvioi kirjoituksessaan O’Brienin tavoin, että Nato voi tehdä vielä paljon enemmän ilman, että se provosoi Venäjää.

– Naton johtajat ymmärtävät, että heidän on tasapainoiltava Ukrainan auttamisen ja sodan Venäjän kanssa riskeeraamisen välillä. Heillä ei kuitenkaan ole lainkaan teoriaa siitä, miten näin toimitaan, Altman muun muassa sanoo.

Hän viittaa esimerkiksi siihen, miten Ukrainalle on annettu kehittyneitä länsimaisia raketinheitinjärjestelmiä ja pitkän kantaman tykkejä, mutta ei lentokoneita.

Dan Altmanin mielestä Naton olisi rakennettava yhdenmukainen teoria siitä, kuinka paljon Ukrainaa voidaan auttaa ilman, että se johtaa suoraan sotaan Venäjän kanssa. Tässä ohjenuoraksi tulisi hänestä ottaa aiemmat kriisit.

– Historia osoittaa, että Nato ottaisi vastuuttomasti riskin sodasta vain ylittämällä kaksi Venäjän punaista viivaa: tulittamalla avoimesti Venäjän joukkoja tai lähettämällä Nato-maiden lippujen alla toimivia järjestäytyneitä taisteluyksiköitä Ukrainaan. Niin kauan kuin Nato ei ylitä selkeästi näitä rajoja, se voi tehdä enemmän Ukrainan auttamiseksi hyväksyttävällä sodan riskillä.

Certainly the Ukrainians could be given F-16s and pilot training and the aid given would still be considerably less in relative terms to what the USSR gave their allies before to fight the US.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) July 17, 2022