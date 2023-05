Jopa 65-vuotiaita värvätään sotaan – venäläisille hämmentäviä viestejä

Paikallismedian mukaan Siperiassa on alettu muodostaa uudelleen toisen maailmansodan aikaista 25. armeijakuntaa. Joukko-osastoon kutsutaan nyt tiettävästi väkeä ainakin Burjatiassa ja Irkutskin alueella.

Asiasta kertovan Ljudi Baikalan Telegram-kanavalla julkaistujen kattavien tietojen mukaan siperialaisille on alkanut tulla hämmentäviä viestejä. Telegramissa on julkaistu kuvakaappaus asukkaille tulevasta Viber-viestistä. Siinä on viranomaisten yhteystiedot. Viestin mukaan palvelukseen kutsutaan reservin upseereita aina 65 ikävuoteen asti.

Nina-niminen viestin saanut venäläisnainen kertoo soittaneensa numeroon. Siellä kerrottiin, että joukko muodostetaan tänä vuonna ja lähetetään ensi vuonna harjoituksiin pariksi kuukaudeksi.

– Ehkä heidät sijoitetaan Kaliningradiin tai vapautetuille alueille [Venäjän nimitys miehitetylle Ukrainalle]. He menevät, minne puolustusministeriö käskee. Vielä ei ole tietoa, mihin heidät koulutuksen jälkeen sijoitetaan, Nina kertoo viranomaisen sanoneen.

Ljudi Baikala on myös nauhoittanut keskustelun Venäjän asevoimien värväystoimiston työntekijän kanssa. Nauhalla sotilaskomissaari väittää, että kyse on vain ”työvoimapalvelusta”.

– Kyse ei ole liikekannallepanosta vaan sopimukseen perustuvasta vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Se, minnä nämä palkolliset lähetetään myöhemmin, ei ole enää värväystoimiston asia, komissaari Aleksander Soldatenok sanoo.

Venäjä on pyrkinyt viime aikoina tehostamaan merkittävästi sopimussotilaiden värväystä. Uuden joukko-osaston perustaminen voi yhtäältä kieliä Venäjän valtavasta miespulasta ja tarpeesta luoda lisää joukkoja kotimaan alueelle sijoitettavaksi Ukrainan tappioiden jäljiltä. Toisaalta kyse voi myös olla savuverhosta, jolla pyritään madaltamaan alueen asukkaiden kynnystä värväytyä asepalvelukseen. Tässä todellisena tarkoituksena olisi saada vain lisää sopimussotilaita Ukrainaan lähetettäväksi.