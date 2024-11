Jonot lyhenivät, asiakkaat tyytyväisiä – näin kävi, kun terveysasemien toiminta ostettiin yksityiseltä

Helsingin kaupungin ulkoistamasta kahdesta terveysasemasta on valmistunut puolivälin arvio. Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemapalvelut on lokakuusta 2021 alkaen hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta, joka nykyisin on molemmissa paikoissa Mehiläinen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) sanoo Verkkouutisille, että tulosten perusteella Helsingin kannattaisi hankkia vielä muutaman terveysaseman palvelut ulkoistuksella.

Helsinki on tehnyt omaa seurantaa sekä tilannut ulkopuolisen konsulttiyrityksen selvityksen siitä, miten ostopalveluterveysasemat vertautuvat kaupungin omana toimintana järjestämiin 23:een terveysasemaan.

– Keskeistä on se, että kun katsotaan Ruoholahden ja Kannelmäen asemia koskevaa kahta toimialasummausta, voidaan todeta, että kuntalaisten palveluiden saanti parani ja asiakaskokemus, kustannustehokkuus sekä vaikuttavuus ovat hyvällä tasolla, Sazonov sanoo.

Eri kriteereillä vertailtuna Ruoholahti on useimmiten kaupungin viiden parhaan aseman joukossa ja Kannelmäki kahdeksan parhaan joukossa.

Esimerkiksi takaisinsoitossa asiakkaille Ruoholahdessa ja Kannelmäessä oli Helsingin lyhyin viive. Myös vastaanottoaikoja niissä on paremmin tarjolla kuin kaupungissa keskimäärin ja kiireettömässä hoitoonpääsyssä varsinkin pitkät, yli kuukauden odotusajat olivat selvästi harvinaisempia kuin kaupungin omilla terveysasemilla.

Sazonovin mukaan tärkeää on se, että tuloksista on nyt olemassa mustaa valkoisella niin ettei keskustelu ulkoistuksen ympärillä pohjaudu ”mutu-tuntumaan tai poliittiseen miekkailuun”.

Valtuusto äänesti kokeilun aikanaan läpi kokoomuksen ja vihreiden äänillä, kun taas SDP, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat haudanneet hankkeen.

– Kokeilu on ollut todella onnistunut ja nimenomaan se on onnistunut päätavoitteessaan, eli terveyspalveluiden saatavuuden parantamisessa, Sazonov jatkaa.

Hän uskoo, että kilpailutetut asemat ovat kirittäneet myös kaupungin omien terveysasemien toimintaa, sillä yhteistyötä on tehty tiiviisti.

Ruoholahti vaikuttaa joillain mittareilla mitattuna menestyneen paremmin kuin Kannelmäki. Sazonov vastaa, että alueiden sosioekonomisesti erilainen väestöpohja voi vaikuttaa. Toinen syy on se, että Ruoholahti perustettiin uutena terveysasemana, kun Kannelmäessä hoidetaan olemassa olevaa tehtävää. Kannelmäen sopimus myös irtisanottiin kesken kauden Terveystalon kanssa, sillä se ei pystynyt palkkaamaan luvattua määrää erikoislääkäreitä. Uudeksi palveluntuottajaksi tuli Mehiläinen.

Kustannuksiltaan ulkoistetut terveysasemat ovat samaa tasoa kuin muutkin Helsingissä. Sazonov korostaa, että tarkoituksena ei missään vaiheessa ole ollut hakea säästöjä.

– Tämä oli palveluiden parantamishankinta, jossa laatuelementti on ollut kilpailutuksessa vahva.

Nykyiset sopimukset jatkuvat nelivuotiskauden loppuun. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta käsitteli puoliväliarviota kokouksessaan tänään. Jossain vaiheessa kaupungin on tehtävä päätöksiä, jatketaanko ostopalveluhankintoja. Sazonov toivoo, että tähän suuntaan edetään.

– Ostopalvelut tai ulkoistaminen eivät ole itsearvo, mutta vastaavilla euroilla, mitä kaupunki käyttää, voi saada hyviä tai parempia palveluita. Nyt kun jälleen Itä-Helsingin terveysasemille jouduttiin hankkimaan vuokralääkäreitä kilpailuttamalla, niin mielestäni olisi paljon parempi hankkia kokonainen asema kerralla, kuin tehdä pistemäisiä toimia, Sazonov sanoo.

Hänen mukaansa myös kun suunnitellaan omalääkärimallin parempaa käyttöönottoa, voisi kilpailutuksiin lisätä uutena avauksena, että hankinnassa edellytetään omalääkärimallin käyttöä. Omalääkärimallissa pyritään potilassuhteen jatkuvuuden avulla vaikuttavampaan hoitoon.

Medielli-asiantuntijayrityksen raportti tiivistää, että ostopalveluiden hankinta on saavuttanut kaupungin sille asettamat tavoitteet. Terveysasemapalvelun ostamista suositellaan selvityksessä jatkettavan ja palveluhankinta tulisi nähdä jatkumona. Mallin kehitystyö voi lisätä tehokkuutta.

Lisäksi raportti huomauttaa, että kaupungin ja sen kumppaneiden kannattaisi jakaa hyväksi havaitsemansa käytännöt ja opit keskenään.