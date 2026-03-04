Joku upotti Iranin fregatin Sri Lankan lähelle, oliko se sukellusvene?

Jokin, mahdollisesti sukellusvene, upotti Iranin laivaston fregatin aamuyöstä Sri Lankan lähellä. Tapaus sattui aamuviiden tienoilla noin 40 merimailin päässä Gallen satamasta. Sri Lanka on pelastanut vedestä useita kymmeniä miehistön jäseniä.

Sri Lankan ulkoministeri Vijitha Herath kommentoi, että Sri Lankalla on velvollisuus auttaa vuoden 1979 merialueidenetsintä- ja pelastuspalvelusta säätelevän kansainvälisen sopimuksen perusteella. Iranin laivaston alus ei kuitenkaan paikallisen median mukaan ollut upottamisen hetkellä Sri Lankan aluevesillä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Srilankalaisen uutissivusto Adaderanan mukaan Sri Lankan laivasto vahvisti, että yhteensä 35 IRIS Dena -fregatin miehistön jäsentä pelastettiin ja vietiin sairaalahoitoon. Sitä, kuinka monta miehistön jäsentä Denalla tapahtuma-aikaan oli, ei ole tiedossa.

Joidenkin lähteiden mukaan Denan miehistövahvuus olisi 180 henkilöä, toisten 140. Selvää kuitenkin on, että jos sairaalaan on saatu 35 miehistön jäsentä, on kadonneiden ja todennäköisesti kuolleiden määrä suuri. Keskiviikkona päivällä Suomen aikaa etsintäoperaatiot merialueella jatkuivat edelleen.

Keskiviikkona iltapäivällä mikään valtio ei ollut ilmoittanut sukellusveneensä tai minkään muunkaan aluksensa osallistuneen Denan upottamisoperaatioon. Sukellusveneitä on sekä Israelilla että Yhdysvalloilla, mutta Sri Lankaa lähempänä sijaitsevista maista myös esimerkiksi Malesialla ja Singaporella.