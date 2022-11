“Joku on nukkunut pommiin” – Kokoomus ei hyväksy luontoasetusta

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelon mukaan puolue ei hyväksi komission esitystä luonnon ennallistamisasetuksesta.

– Ennallistamisasetus puuttuu metsäpolitiikkaan kohtuuttomasti. Ei ole oikeudenmukaista, että Suomi kantaa huomattavasti suuremman vastuun ennallistamisasetuksen toimeenpanon velvollisuuksista ja kustannuksista kuin muut EU:n jäsenmaat.

– Kyse ei ole, että vastustamme luonnon tilan parantamista vaan siitä, miten se aiotaan tehdä. Ennallistamisesitys on täynnä kysymysmerkkejä. Tuohon epävarmuuteen ei pidä syöksyä pää edellä, Sankelo totesi eduskunnassa.

Kansanedustaja Sankelo piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli opposition välikysymyksestä koskien hallituksen EU-vaikuttamista.

– Me kokoomuksessa emme ymmärrä, miten hallitus on voinut ottaa myönteisen kannan näin epäoikeudenmukaiselle esitykselle. Joku on nukkunut pommiin ja pommi tämä esitys on suomalaisille myös kustannuksiltaan.

– Me maksamme komission arvion mukaan tästä vuodessa 170 euroa per henkilö. Saksalainen maksaa alle kaksi euroa. Hallitus, onko tämä teistä oikeudenmukaista?

Kansanedustajan mukaan hallituksen kanta on ollut levällään puoli vuotta Suomelle tärkeässä asiassa. Tämä linjattomuus on Sankelon mukaan aiheuttanut myös sen, ettei kaikkia välineitä vaikuttamiseksi ole käytetty.

– Kokoomuksen linja on selvä. Me emme hyväksy ennallistamisasetusta. Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me voimme omilla keinoillamme parantaa luonnon tilaa, mutta emme voi museoida metsiämme, Sankelo totesi.