Tulipalo Shaturan voimalaitoksen alueella. Kuvakaappaus videolta. X

”Jokin lentää” – Tämä tiedetään Moskovan voimalaitoksen tuhosta

Alueelle on tuotu useita liikuteltavia generaattoreita.
Ukrainan kerrotaan iskeneen Shaturan lämpövoimalaitokseen Moskovan alueella.

Iskun kohteena olleen voimalaitoksen kapasiteetti on 1 500 megawattia. Se sijaitsee noin 120 kilometriä Moskovasta itään.

Voimalaitoksen pääasiallisena polttoaineena on maakaasu.

Useilla drooneilla toteutetusta iskusta on levinnyt videoita sosiaalisessa mediassa. Videoilla näkyy räjähdyksiä sekä tulipaloja.

Tapahtumapaikalta levinneillä videoilla kuullaan myös, kuinka silminnäkijät sanovat kuulleena ilmatorjuntajärjestelmien tulituksen ääntä

– Tuolla, tuolla se lentää. Jokin lentää, naisääni sanoo videolla.

Välittömästi lentävää kohdetta koskevien kommenttien jälkeen videolla kuuluu räjähdyksen ääni.

Paikallisten asukkaiden mukaan voimalaitoksen alueella kuultiin ainakin kuusi erillistä räjähdystä.

Venäläisten Telegram-kanavien mukaan alueelle on tuotu useita liikuteltavia generaattoreita. Tilanteen kerrotaan olevan hallinnassa.

Ukrainalaismedia The Kyiv Independentin mukaan Ukrainan asevoimat ei ole kommentoinut iskua.

Moskovan alueen viranomaiset kertovat ampuneensa kaksi Venäjän pääkaupunkia kohti matkalla ollutta droonia yön aikana. Yksi Moskovan alueen lentokentistä keskeytti toimintansa droonihavaintojen vuoksi.

Iskujen aiheuttamista vahingoista ei ole vahvistettua tietoa.

