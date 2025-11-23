”Jokin lentää” – Tämä tiedetään Moskovan voimalaitoksen tuhosta

Ukrainan kerrotaan iskeneen Shaturan lämpövoimalaitokseen Moskovan alueella.
Iskun kohteena olleen voimalaitoksen kapasiteetti on 1 500 megawattia. Se sijaitsee noin 120 kilometriä Moskovasta itään.
Voimalaitoksen pääasiallisena polttoaineena on maakaasu.
Useilla drooneilla toteutetusta iskusta on levinnyt videoita sosiaalisessa mediassa. Videoilla näkyy räjähdyksiä sekä tulipaloja.
Tapahtumapaikalta levinneillä videoilla kuullaan myös, kuinka silminnäkijät sanovat kuulleena ilmatorjuntajärjestelmien tulituksen ääntä
– Tuolla, tuolla se lentää. Jokin lentää, naisääni sanoo videolla.
Välittömästi lentävää kohdetta koskevien kommenttien jälkeen videolla kuuluu räjähdyksen ääni.
Paikallisten asukkaiden mukaan voimalaitoksen alueella kuultiin ainakin kuusi erillistä räjähdystä.
Venäläisten Telegram-kanavien mukaan alueelle on tuotu useita liikuteltavia generaattoreita. Tilanteen kerrotaan olevan hallinnassa.
Ukrainalaismedia The Kyiv Independentin mukaan Ukrainan asevoimat ei ole kommentoinut iskua.
Moskovan alueen viranomaiset kertovat ampuneensa kaksi Venäjän pääkaupunkia kohti matkalla ollutta droonia yön aikana. Yksi Moskovan alueen lentokentistä keskeytti toimintansa droonihavaintojen vuoksi.
Iskujen aiheuttamista vahingoista ei ole vahvistettua tietoa.
Ukrainian OSINT researcher CyberBoroshno assessed damage at approximately 820 MW, with strikes hitting two transformers at 210 MW units and a gas distribution station feeding a 400 MW German-built unit. pic.twitter.com/GIe2oMKh5m
— WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025
Russian local channels in Shatura claim the situation is "under control" while deploying mobile power stations to the area. https://t.co/qtZeZjgQfk pic.twitter.com/K35ZjoS9na
— WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025
Five drone strikes hit the Shatura Power Plant in Moscow region, igniting oil-filled transformers. Locals reported up to five explosions. Russia has again closed Moscow airports as the drone raid continues. Shatura is a 1500 MW thermal plant, one of the oldest supplying the… pic.twitter.com/25pK944BLn
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2025