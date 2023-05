Jokaisen tulisi osata ainakin nämä digitaidot

Jokaisen suomalaisen pitäisi osata ainakin sähköpostin käyttö, omien asioiden hoitaminen digitaalisissa palveluissa sekä salasanojen käyttö ja palveluihin tunnistautuminen. Tämä käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston julkaisemista digitaitosuosituksista.

Suositukset pohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston (DVV) syksyn ja talven 2022–2023 aikana tekemään selvitykseen siitä, mitkä ovat kaikenikäisille ihmisille välttämättömät digitaidot. Keskeisimpiä taitoja ovat sähköpostin käyttö, omien asioiden hoitaminen digitaalisissa palveluissa sekä salasanojen ja palveluihin tunnistautumisen hallinta.

Lisäksi kaikki ikäryhmät kokivat olennaiseksi, että he ymmärtävät oman osaamistasonsa ja luottavat kykyihinsä kehittää omaa digiosaamistaan. Iäkkäämmät vastaajat korostivat ymmärrystä siitä, ettei digiosaaminen ole koskaan valmis.

Nuoremmat puolestaan tunnistivat, että olennaisia taitoja on määrällisesti paljon ja niiden tarve määrittyy elämäntilanteen mukaan. Nuoret korostivat erityisesti hyvinvointitaitojen ja medialukutaidon merkitystä.

Eri ikäisten kansalaisten tuntoja digitaalisesta tulevaisuudesta kuvaa suositusaineistoon liitetty sitaatti työpajasta: ”Kansalaisilta ei voi edellyttää itsenäistä asiointia palveluissa ennen kuin palveluntuottajilta edellytetään aidosti käyttäjäystävällisten ja saavutettavien palveluitten tuottamista”.

Digitaitosuosituksia käsitellään Digi- ja väestötietoviraston järjestämällä valtakunnallisella Digitaitoviikolla 8.–12. toukokuuta 2023. Teemaviikko järjestetään nyt neljännen kerran. Viikon pääaihe on digirohkeus, joka syntyy organisaatioiden ja ihmisten yhteistyöllä.

– Virastomme on esittänyt, että tulevalla hallituskaudella digitaalisesta asioinnista tehtäisiin lakisääteisesti ensisijainen asiointitapa heille, joille digipalveluiden käyttö on mahdollista. Tähän tarvitaan digirohkeutta. Sekä tarjottavien palveluiden että digiosaamisen tasoa on nostettava, sillä emmehän me voi edellyttää ihmisten käyttävän palveluita, jotka eivät toimi, sanoo johtava asiantuntija Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.