Jokaisella on oikeus sanoa ääneen, jos kaverin kyydissä pelottaa

Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan 63 prosenttia suomalaisista on ainakin joskus halunnut pyytää kuljettajaa hidastamaan nopeutta. Nuorista usein tällaisessa tilanteessa kertoi olleensa 11 prosenttia, kun taas kaikista vastaajista näin vastasi viisi prosenttia.

Liikenneturvan nuorten suunnittelija Hanna Rutila on huolissaan tuloksista ja nuorten kokemasta turvattomuuden tunteesta liikenteessä.

– Tuloksista voi päätellä, että osa nuorista on toistuvasti tilanteessa, jossa kuljettaja ajaa nopeammin kuin mikä tuntuu turvalliselta. Ehkä tällaisiin tilanteisiin ei päädytä perheen aikuisten kanssa, vaan rajojen ja nopeusrajoitusten testailu tapahtuu ennemminkin kaveriporukassa. Fiksukin nuori saattaa ryhmäpaineen alla toimia vastoin omia periaatteitaan, Rutila pohtii.

– Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikissa kaveriporukoissa toimittaisiin turvattomasti. Suurin osa nuorista haluaa ja liikkuukin liikenteessä pääsääntöisesti turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen, hän jatkaa.

Jokainen on osaltaan luomassa turvallista ilmapiiriä autoon. Kuljettajan on tärkeä olla avoin saamaan palautetta ja toisaalta matkustajien on yhdessä puututtava hölmöilyyn. Myös kaveriporukalla auton ulkopuolella on merkitystä. Liikenteessä pelleilyä ei tule tukea myöskään somessa tai puheissa.

Uskalla sanoa ääneen

Jos kuljettajan ajokunto tai ajotapa aiheuttaa levottomuutta, siitä kannattaa aina sanoa ääneen. Nopeuden tai ajokunnon ottaminen puheeksi voi tuntua vaikealta. Nuoret kuljettajat kuitenkin haluavat kuulla kavereiltaan palautetta. Myös hyvää käytöstä on tärkeä tukea kiittämällä tai antamalla positiivista palautetta.

Vastaajista, myös nuorista, noin kaksi viidestä kertoi ainakin joskus kokeneensa olonsa epämukavaksi kuljettajan ajokunnon takia. Ajokuntoon vaikuttavat muun muassa päihteet, väsymys ja sairaudet.

– Tässä on selkeästi aikuisillakin vielä tsemppaamista. Asia on hyvin simppeli: päihtyneen tai muuten ajokunnottoman kuljettajan kyytiin ei nousta. Kannattaa ennakoida ja sopia turvallinen kyyti jo etukäteen esimerkiksi ennen bileisiin lähtöä. Vanhemman tulee tehdä nuorelle selväksi, että kinkkisen tilanteen tullen perheen aikuisille voi aina soittaa ja pyytää heiltä apua, Rutila sanoo.

Suomalaisista kaksi kolmesta on halunnut pyytää kuljettajaa pitämään suurempaa turvaväliä edellä ajavaan, nuoret yhtä usein kuin muunkin ikäiset.

– Jokaisella on oikeus sanoa ääneen, jos kaverin kyydissä pelottaa. Tukea sanomiseen kannattaa hakea muilta kavereilta. Jos sinulla on epämukava tai turvaton olo, todennäköisesti joku toinenkin autossa kokee samoin, Rutila muistuttaa.

Liikenneturvan nuorille suunnattu #SafeSpaceAutoon-kampanja näkyy ja kuuluu helmi-maaliskuussa sosiaalisessa mediassa, leffateattereissa ja radiossa.

Kampanjan avulla kehotetaan nuoria puuttumaan kavereiden hölmöilyyn liikenteessä ja kertomaan myös kehut turvallisesta toiminnasta ääneen.