”Jokainen kansanedustaja vastaa nyt itse maamme turvallisuudesta”

Eduskunnan hallintovaliokunta jatkaa tiistaina rajalain käsittelyä. Laki mahdollistaa turvapaikkahakemusten vastaanottamisen väliaikaisen keskeyttämisen, jos Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa Suomea vastaan.

Eduskunnan puolustusvaliokuntaan kuuluva kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan, että laki on saatava voimaan viimeistään ensi viikolla.

– Jokainen kansanedustaja vastaa nyt henkilökohtaisesti maamme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta, Heinonen sanoo.

Heinonen muistuttaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kertoneen MTV:llä, että Venäjä saisi muutamassa tunnissa yli tuhat siirtolaista rajalle.

– Tiedustelutietojen mukaan osa tällä hetkellä Venäjällä olevista siirtolaisista odottaa mahdollista kyytiä Suomen rajalle Pietarin läheisyydessä. Valmius siis Venäjällä on korkea ja näyttää selvältä, että sillä on myös halu jatkaa hybridihyökkäystään. Tämän takia me tarvitsemme nyt uuden rajaturvallisuuslain, Heinonen kirjoittaa.

Suomen suojaaminen on hänen mukaansa kansanedustajien keskeisin tehtävä.

– Meidän on varmistettava, että maamme koskemattomuus voidaan taata kaikissa tilanteissa ja myös vapautemme ja itsenäisyytemme. Venäjälle ei pidä antaa piiruakaan periksi, sillä se voi tehdä tämän jälkeen mitä tahansa. Olemme nähneet miten tapahtumat alkoivat Ukrainassa ja mikä on tilanne siellä nyt. Venäjä on pysäytettävä heti alkuun.

Rajalain läpimenoon tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö, joten suurin oppositiopuolue SDP on vaa’ankieliasemassa. Osa SDP:n kansanedustajista on ilmoittanut äänestävänsä lakia vastaan.

Heinonen sanoo kuitenkin olevansa toiveikas, että enemmistö SDP:n kansanedustajista äänestää lain puolesta.

– Uskon myös siihen, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) haluaa lain voimaan ja huolehtia osaltaan maamme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat ilmoittaneet vastustavansa rajalakia.

– Uskon kuitenkin, että ainakin vihreiden Pekka Haavisto tulee rajaturvallisuuslakia tukemaan, sillä hän jo tammikuussa piti varsin tiukkoja puheenvuoroja itärajan sulkemisen puolesta ja jopa moitti maamme hallitusta toimien riittämättömyydestä ja hidastelusta. Uskon Haaviston toimivan puheiden mukaan nytkin, Heinonen arvioi.

Rajalain kaatuminen olisi Heinosen mukaan ”suuri voitto Venäjälle ja sen diktaattori Vladimir Putinin politiikalle”.

– Politiikalle missä itsenäisten ja vapaiden maiden eloa horjutetaan ja päätöksenteon oikeutusta kyseenalaistetaan.