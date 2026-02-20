Jokainen hyökkäys maksaa nyt Moskovalle yhä enemmän

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistunut tutkija Clément Molin on julkaissut X:ssä analyysin Ukrainan rintamatilanteesta. Hän kertoo, että Venäjän viimeaikaiset takaiskut ovat antaneet ukrainalaisille mahdollisuuden muuttaa linnoittamistaktiikkaansa merkittävästi monimutkaisemmaksi. Jokainen päivä antaa Ukrainalle lisäaikaa valmistella uusia asemia, jotka viime kädessä hidastavat Venäjän etenemistä.

Molin korostaa, että linnoitteiden laatu on parantunut merkittävästi. Hän selittää julkaisemaansa karttaa seuraavasti:

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pääpuolustuslinjojen (keltaisella) on tarkoitus suojata Ukrainan selustaa. Päälinjojen välissä on useita pienempiä kaivantoja ja piikkilankarivejä. Tämä strategia paloittelee etulinjan: nyt puolustuslinjojen välissä on lukuisia neliöitä ja suorakulmioita.

Jos venäläiset onnistuvat pääsemään tällaiseen ruutuun, he eivät Molinin mukaan löydä sieltä ainuttakaan ukrainalaissotilasta, vaan pelkästään miinoja. Ukrainalaiset ovat heidän kummallakin puolellaan ja hyökkäävät läpimurtojoukkoa vastaan drooneilla ja epäsuoralla tulella ottamatta vastahyökkäyksen riskiä. Jokainen näistä vyöhykkeistä – jokainen suorakulmio – on suljettu ansa.

Uusi taktiikka on, kuten tutkija selittää, tulosta vihollisen toiminnan analyysistä. Ukrainalaiset oivalsivat, että Venäjä ei säästä miesvoimaa edetessään kaupunkien välillä peltojen yli. Tämän vastatoimena uudet puolustuslinjat ulottuvat läpi maaseudun yhtenäisinä ilman katkoksia.

Satelliittikuvien perusteella Molin on havainnut Ukrainan rakennustoiminnan nopean tahdin: vielä puoli vuotta sitten Donbasin alueella ei ollut yhtään uutta linnoitetta.

Tutkija kirjoittaa, että tilanne on muuttumassa samankaltaiseksi monilla alueilla. Siellä on edelleen heikkoja kohtia, kuten Zaporižžjassa – jossa kuitenkin joet muodostavat luonnollisia esteitä – mutta kaikki alueet, joissa Venäjä on pystynyt etenemään, ovat nyt sulkeutumassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jos tilanne jatkuu samana tai jos Ukraina onnistuu työntämään venäläisiä taaksepäin, linnoitteet voivat parin kuukauden päästä näyttää vieläkin laajemmilta. Sen jälkeen jokainen hyökkäys maksaa Moskovalle yhä enemmän.

Molin uskoo, että etulinja on nyt lähes mahdoton läpäistä. Ainoa strategia voi olla edetä pieninä ryhminä.

– Strateginen läpimurto tai [Ukrainan] rintaman romahtaminen on yhä epätodennäköisempää, hän kirjoittaa.

Each day that passes gives Ukraine 🇺🇦 more time to prepare new fortifications that will ultimately slow down russian 🇷🇺 offensives.



The recent russian setbacks allowed Ukraine to largely reinforce its fortification strategy.



🧵THREAD🧵1/16 ⬇️ https://t.co/w4iFNKxgCN pic.twitter.com/zM0gxiQrIq — Clément Molin (@clement_molin) February 15, 2026