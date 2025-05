Joka toinen uskoo asuinalueensa hintojen nousevan

Joka toinen suomalainen (51 %) omistusasuja uskoo, että saisi myytyä asuntonsa järkevällä hinnalla ja kohtuullisessa ajassa, selviää Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2025 -tutkimuksesta. Vastaajista 35 prosenttia epäilee asuntonsa myyntihinnan ja -ajan kohtuullisuudetta.

Luottavaisimpia ollaan isommissa kunnissa, kun taas maaseudulla ja alle 10000 asukkaan kunnissa vastaajat ovat skeptisimpiä.

Samankaltainen optimismi näkyy myös asunnon hintojen kehitysarvioissa. Nyt lähes joka toinen vastaaja (47 %) arvioi asuinalueensa hintojen lähivuosina nousevan. Vielä kaksi vuotta sitten nousuun uskovia oli 37 prosenttia.

Hiljattain ensimmäisen asuntonsa ostaneet vastaajat uskovat muita omistusasujia hanakammin asuntojen hintojen nousuun. Oman asuinalueensa asuntojen hintojen laskuun uskoo 16 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2023 laskuun uskoi neljäsosa vastaajista (25 %).

Optimismista huolimatta asunnon ostoa harkitsevien osuus on laskusuunnassa, sillä vain joka kuudes ei-omistusasuja (17 %) harkitsee asunnon ostoa tällä hetkellä. Vielä vuonna 2023 omistusasunnon ostosta haaveili 22 prosenttia.

Ensiasuntonsa hankintaa haaveilevat erityisesti 25–34-vuotiaat vastaajat. 80 prosenttia ei-omistusasujista kertoo, ettei haaveile omistusasunnon omistamisesta lainkaan tällä hetkellä. Vuonna 2023 näin vastasi 75 prosenttia.

– Suomalainen myyntioptimismi on rohkaisevaa, mutta toisaalta myös myyntimenestyksen epäilijöiden osuus on merkittävä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että asuntojen hintojen pohjat on nähty eli seuraava liike on ylöspäin. Se luo pohjaa optimismille ja tekee myös rakentamisesta pikkuhiljaa kannattavampaa. Jos koko maata tarkastellaan, niin asuntojen myyntiajat ovat edelleen keskivertoa pidempiä, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo tiedotteessa.

Koti on suomalaisille edelleen sijoitus. Nyt joka neljäs (25 %) omistusasujista tai omistusasunnon ostoa harkitsevista kokee suuressa tai erittäin suuressa määrin tärkeäksi sen, että oman kodin arvo nousee. Kaksi vuotta sitten näin kertoi 21 prosenttia vastaajista.

Omakotitalo on yhä suomalaisten unelma. Kaksi viidestä vastaajasta (38 %) toivoo asuvansa omakotitalossa ja noin kolmannes (32 %) kerrostalossa. Tutkimuksen vastaajista 53 prosenttia asuu omistusasunnoissa, 41 prosenttia vuokralla.

– Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat myönteiset ensiasunnon ostajien kannalta. Korkojen odotetaan laskevan maltillisesti vielä yli kesän, Kuoppamäki toteaa.

Danske Bank on jo vuodesta 2018 selvittänyt pohjoismaalaisten taloudellisen mielenrauhan tasoa kyselytutkimuksella. Osana Taloudellinen mielenrauha 2025 -tutkimusta selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä ja aikeita asumiseen liittyen. Vastaajia oli tänä keväänä tehdyssä kyselyssä reilut 3000.