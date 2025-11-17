Joka toinen painaa keltaisissa valoissa kaasua jarrun sijaan

Liikenneturvan kyselyssä useampi kuin joka toinen kuljettaja kertoo ainakin joskus painavansa kaasua jarrun sijaan, kun liikennevalo vaihtuu vihreästä keltaiseksi.

Liikenneturva muistuttaa, että toimintaa liikennevaloissa ei tarvitse arpoa. Vihreällä saa mennä ja punaisella tulee pysähtyä. Keltainen ei ole siltä väliltä, vaan myös keltaiselle on pysähdyttävä.

– Pääopastinta tai pysäytysviivaa ei saa sivuuttaa valon vaihduttua keltaiseksi, ellei ajoneuvo ole niin pitkällä, ettei sitä valon vaihtuessa vihreästä keltaiseksi voi vaaratta ja haitatta pysäyttää, selventää Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi tiedotteessa.

Kaasun painaminen on hänen mukaansa aina tietoinen valinta.

– Kiihdyttäminen kertoo, että kuljettaja on todennäköisesti ollut kaukana risteyksestä keltaisen vaihtuessa, muttei halua pysäyttää valoihin. Samoin silloin, jos kuljettaja ajaa ylinopeutta, kynnys jarruttaa on suurempi valon vaihtuessa, Niemi sanoo.

– Liikennevaloissa viime hetken kiihdytykset voivat kuitenkin johtaa pahoihin seurauksiin. Etenkin kaupunkialueella keltaisten paloaika on todella lyhyt, joten on suuri mahdollisuus, että ajaakin oikeasti punaisia päin. Jos jalankulkijoille ja pyöräilijöille on vielä vaihtunut vihreä valo, riski todella pahaan onnettomuuteen moninkertaistuu, hän jatkaa.

Jos kuljettajana tuntuu siltä, että ratkaisu valon vaihtuessa tuottaa aina tuskaa, on syytä tarkastella sekä omaa ajonopeutta että kiireen tuntua.

– Hyvä tapa on se, että lähestyy liikennevaloja riittävän alhaisella nopeudella. Toiseksi tausta- ja sivupeilejä kannattaa pitää silmällä. Näin tietää, mikä on takana tulevan liikenteen tilanne siltä varalta, että valo vaihtuu ja tulee tarve pysäyttämiseen. Kolmantena neuvoisin pitämään riittävää turvaväliä, jos edessä oleva pysähtyykin valoihin, Niemi ohjeistaa.