Joka neljäs nuori mies uskoo, että nainen voi ansaita väkivallan – Ministeri: Pysäyttävää

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ottaa kantaa uuteen kyselytulokseen, joka paljastaa huolestuttavia asenteita. Syksyllä 2024 on selvitetty miesten asenteita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan.

Joka neljäs alle 35-vuotias mies Suomessa uskoo, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan pukeutumisensa, ulkonäkönsä tai käytöksensä takia. Kaikista miehistä näin ajattelee joka viides.

Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n väestötasoa vastaavaan kyselytutkimukseen vastasi yli tuhat Suomessa asuvaa miestä.

– Koko Suomen on aika herätä naisiin kohdistuvan väkivallan vaarallisuuteen. Erityisen pysäyttävää on väkivallan hyväksyvien asenteiden yleisyys nuorten miesten keskuudessa. Ei jokainen nuori mies, mutta joka neljäs, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Ministerin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on Orpon hallituksen tasa-arvopolitiikan kärki.

– Kiellämme lähisuhdeväkivallan sovittelun, lisäämme turvakotien rahoitusta, kriminalisoimme tiukemmin pakkoavioliitot, kunniaväkivallan ja silpomisen. Väkivalta on saatava loppumaan, Grahn-Laasonen sanoo X-alustalla.

Nytkis kertoo tiedotteessaan, että kyselyn tulokset ovat myös osittain ristiriidassa keskenään; esimerkiksi miehistä 90 prosenttia on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, mutta samaan aikaan 21 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että nainen voi ansaita tähän kohdistuvan väkivallan.

Valtaosa miehistä tunnistaa vastuunsa väkivallan lopettamisesta. Miehistä 84 prosenttia on sitä mieltä, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta. 78 prosenttia miehistä ajattelee, että miesten tulisi puuttua enemmän loukkaavaan ja esineellistävään puheeseen naisista.

Kaikkein eniten asenteisiin näyttää vaikuttavan ikä. Eri ikäryhmien väliset erot asenteissa ovat läpi tutkimuksen suuria; kun 22 prosenttia 18-24-vuotiaista miehistä ajattelee, että joskus on välttämätöntä käyttää väkivaltaa tullakseen kunnioitetuksi, vanhimmasta 65-79-vuotiaiden ikäryhmästä näin ajattelee vain 6 prosenttia.

Kyselyyn osallistui online-paneelissa 1058 iältään 18–79-vuotiasta Suomessa asuvaa miestä, jotka painotettiin vastaamaan Suomen miespuolista väestöä.

Tutkimustulokset voi yleistää vastaajamäärällä väestöön siten, että virhemarginaali on maksimissaan +- 3,2 %. Eri vähemmistöjen kohdalla vastaajamäärät ovat niin pienet, ettei niistä ole mahdollista tehdä yleistettäviä päätelmiä.