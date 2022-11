Joka kymmenes pelkää, ettei oma talous selviydy

Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa peräti 8,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Yleinen hintojen nousu eli inflaatio on ollut tänä vuonna niin kiivasta, että monilla kotitalouksilla on jo vaikeuksia selvitä jokapäiväisistä menoistaan.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan yli 90 prosenttia kyselyn yli tuhannesta vastaajasta on huolissaan hintojen noususta. Huolestuneisuus on hyvin laajaa: huolestuneita ovat niin miehet kuin naisetkin, nuoret ja vanhat, hyvin toimeentulevat ja niukasti elävät.

Syyskuussa lämmitysöljyn ja sähkön hinnat nousivat eniten verrattuna vuotta aiempaan. Elintarvikkeissa hintojen nousun kärkipäässä olivat jauhot ja kananmunat.

Kyselyn mukaan arkielämän keskeisten tuotteiden tulevat hintamuutokset herättävät eniten huolta. Suurin pelko kohdistuu nyt sähkön hintakehitykseen. Myös ruuan ja polttoaineiden hintamuutoksia seurataan huolestuneesti.

– Ihmisten huolet kuvastavat aika tarkasti todettuja hintojen nousuja. Eniten huolta aiheuttavat energia, etenkin sähkö, ja elintarvikkeet. Syyskuun inflaatiojulkistuksessa juuri nämä erät miehittivät isoimpien hinnan nousujen listan. Kymppikärjestä löytyi energiakuluista lämmitysöljy, sähkö ja diesel, sekä elintarvikkeista jauhot, munat, suurimot, voi ja kahvi. Kuluttajahintaindeksin pääluokista nimenomaan elintarvikkeilla oli isoin hinnan nousu vuoden takaa. Ne ovat nousseet 14,5 prosenttia, LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro kertoo.

Hän muistuttaa, että kotitalouksien oma menojen nousu riippuu jokaisen henkilökohtaisesta kulutuskorista. Se voi erota huomattavasti kuluttajahintaindeksin painoista.

– Hintojen kauhukaksikoksi voi nimetä sähkön ja asuntolainojen korot, sillä näissä hinnan nousu voi olla satoja prosentteja, jos sähkösopimus on katkolla tai korot nousevat läheltä nollatasoa. Kotitalouksien altistus tähän kaksikkoon vaihtelee, esimerkiksi kerrostalossa asuvista 60 prosenttia on huolissaan sähkön hinnan noususta, kun omakotitaloissa asuvista peräti 77 prosenttia on huolissaan sähkön hinnan noususta, Nummiaro sanoo.

Sopeutustoimiin on jouduttu perusarjessa

Kyselyn perusteella joka kolmas vastannut sanoo joutuneensa säästämään päivittäisistä ruoka- ja muista vastaavista menoistaan.

Säästöjä ovat tehneet etenkin ne, jotka joutuvat tinkimään arjessaan jo muutekin. Kyselyssä kolme viidestä tinkimään joutuvista sanoo säästäneensä päivittäisistä ruokamenoistaan.

Kotitalouksissa leikkauksia on jouduttu tekemään myös autoilusta polttoaineiden rajun hintojen nousun seurauksena. Asumismenojen leikkauksiin on joutunut hieman vähemmän kuin joka neljäs vastannut.

Normaalisti tulojen vähetessä kotitaloudet kohdistavat säästötoimet ensimmäisenä arjen pieniin luksuksiin, kuten ulkona syömiseen tai matkusteluun. Kyselyssä ulkona syömisestä leikkaaminen oli toiseksi yleisintä ja matkustelun vähentäminen ylsi sijalle neljä.

Tarve arkisäästämiseen ei näytä hellittävän vielä vähän aikaan. Tuleva talvi näyttää vaikealta energiapulan ja edelleen kohoavan inflaation seurauksena.

Arjen katsaus –kyselyssä kymmenen prosenttia vastanneista uskoi, ettei heidän taloutensa selviä, jos hinnat jatkavat nousuaan. Vastanneista 59 prosenttia sanoi taloutensa kärsivän kehityksestä ja 27 prosenttia arvioi taloutensa kestävän hyvin hintojen nousun.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar Public. Kysely on tehty 7.-13.10.2022 ja siihen vastasi 1 020 henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.