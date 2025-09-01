Verkkouutiset

Osaatko toimia tämän merkin kohdalla oikein?

Joka kolmas tekee saman virheen tämän merkin kohdalla, seurauksena voi olla ajokielto

  • Julkaistu 01.09.2025 | 08:22
  • Päivitetty 01.09.2025 | 09:16
  • Liikenne
Lain rikkominen ei johdu tietämättömyydestä.
Joka kolmas kuljettaja ei pysäytä ajoneuvoaan stop-liikennemerkin kohdalla. Asia ilmenee Liikenneturvan kesällä tekemästä selvityksestä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski hämmästelee tulosta.

– Tienpitäjä on tarkkaan miettinyt paikat, mihin stop-merkki tarvitaan. Tällöin risteystilanteessa on jotain, miksi siinä täytyy pysäyttää. Yleisimmin syy voi olla näkemäpuute tai risteyksessä on voinut sattua onnettomuuksia tai vaaratilanteita, joita pyritään ehkäisemään ennalta pakollisella pysäyttämisellä.

Edellisen kerran stop-merkillä toimimista tarkkailtiin vuonna 2021. Tulos oli lähes vastaava: 28 prosenttia ei pysäyttänyt ajoneuvoaan. Tilanne ei siis ole parantunut.

Lainvastainen toimintatapa ei ole kiinni tietämyksestä. Liikenneturvan teettämän kyselyn mukaan 96 prosenttia suomalaisista tietää, että stop-merkki tarkoittaa pysäyttämistä.

– Stop-merkillä toiminta ei tarkoita, että ajoneuvon vauhtia hidastaa tai että sen antaa rullata eteenpäin, vaan auto on pysäytettävä. Näyttää siltä, että tietämyksen sijaan asenteissa on parannettavaa. Stop-merkin noudattamatta jättämisestä seurauksena on liikennevirhemaksu, päiväsakko tai jopa ajokielto riippuen rikkeen vakavuudesta ja tilanteesta, Kalmakoski painottaa.

Näin toimit stop-merkillä oikein

– Ennakoi tilannetta hyvissä ajoin nopeutta alentamalla ja havainnoimalla risteäviin suuntiin.

– Pysäytä pysäytysviivalle tai sen puuttuessa paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys risteäviin suuntiin.

– Huomioi tarkasti myös jalankulku- ja pyöräväylillä liikkuvat.

– Rautatien tasoristeyksessä stop-merkki velvoittaa pysäyttämään ajoneuvon ennen tasoristeyksen ylittämistä. Pysäytä stop-merkin kohdalle.

Lähde: Liikenneturva

