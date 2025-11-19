Joka kolmas linja-autonkuljettaja ei pääse vessaan

Vessakäynnit ovat todellinen haaste paikallisliikenteen linja-autonkuljettajille. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n tuore kyselytutkimus kertoo, että kuljettajien vessatilanteessa on nähtävissä pientä parannusta. Tuorein kysely on tehty syys-lokakuussa.

Linja-autonkuljettajien työehtosopimuksessa on erityinen määräys, että vessaan on päästävä minimissään neljän tunnin välein. Vuonna 2024 jopa puolet (51 prosenttia) kyselyyn vastanneista paikallisliikenteen kuljettajista kertoi, että tosiallista mahdollisuutta päästä vessaan ei ollut. Nyt prosenttiosuus oli tippunut 34 prosenttiin.

Liiton mukaan edelleen on todella suuri määrä kuljettajia, joille vessassa käynti on suuri ongelma. Nyt kuitenkin nähdään, että asiaan voidaan vaikuttaa.

– Edellinen kysely vuonna 2024 paljasti työpaikkoja, joissa ongelmia oli tietyillä paikallisliikenteen linjoilla. Näillä työpaikalla on pidetty katselmuksia yhdessä työnantajan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. On selvitetty, miten tilannetta voidaan parantaa. Uusintakyselystä voidaan todeta, että tällä on ollut merkitystä, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo tiedotteessa.

Oulussa ja Lahdessa ollaan jo ottamassa käyttöön AKT:n suosittelema malli, jossa kunnat ja kaupungit toteuttavat vessat, ja kilpailutuksessa linjat voittaneet liikennöitsijät maksavat sopimusten mukaan niiden käytöstä. Kyselyn avoimissa vastauksissa tämä sai kiitosta ’’Lahdessa on tulossa uusia vessarakennuksia useille päättäreille, mikä on hyvä juttu’’.

– Työpaikoilla on myös käyty keskustelua, että liikenteen tilaajilta tulleet aikataulut ovat äärimmäisen tiukkoja. Työnantajien linja on ollut se, että jos vessaan täytyy mennä, kuljettajat voivat sen tehdä pelkäämättä sanktioita siitä, jos linja myöhästyy, Blom kertoo.

Vessaongelma on silti yhä monen kuljettajan arkea. Ongelmana on edelleen se, että vessoja ei ole, aikataulut ovat kireitä ja jos vessa löytyy, se ei ole siisti.

Kyselyn avoimissa vastauksissa kuljettajat kertoivat ”hullunkireistä aikatauluista” ja arvioivat, että aikatauluja suunnittelevat eivät ole tehneet minuuttiakaan käytännön työtä. Joku kuljettaja kuvailee tilannetta niin, että ”aivan kuin olisimme tuulen huuhtomia roskia”. Moni kuljettaja toteaa, että on valittava, myöhästyykö tietoisesti tai yrittääkö ajaa ”kupla otsassa”. Osa WC-tiloista on vastausten mukaan niin karmeassa kunnossa, ettei niissä voi asioida.

WC-ongelmia kuitenkin yritetään aktiivisesti ratkoa. Työehtosopimuksessa on myös kirjaus, että jos tosiasiallinen mahdollisuus käydä vessassa ei toteudu, löytyy malli, jolla toimia. Ensimmäinen asia on se, että kuljettaja ilmoittaa tilanteesta työnantajalle tai luottamusmiehelle. Myös epäsiisteistä vessoista on tärkeää ilmoittaa.

Taukopaikkakysely toteutettiin AKT:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ALT:n yhteistyönä. Kyselyyn vastasi noin 800 paikallis- ja lähiliikenteen linja-autonkuljettajaa.