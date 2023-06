”Johtopäätös on, että Vladimir Putin valehtelee koko ajan”

Arvostettu ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund kävi läpi Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin sotabloggareiden ja -kirjeenvaihtajien, tai kuten Åslund kutsuu, ”sotaekstrimistien” tapaamisessa esittämiä väitteitä. Kyseistä tapaamisesta Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä.

”Sotilaallisen erikoisoperaation tavoitteet muuttuvat, mutta yleisesti ottaen mikään ei muutu.”

– Ilmiselvän ristiriitaista, vastaa Åslund.

”Olen lentänyt helikopterilla, kun sitä tulitettiin valojuovaluodeilla”.

– Ei, Putin on liian pelkurimaiden edes lentääkseen.

”Venäjä on vaalinut hyviä suhteita naapureihinsa Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien, mutta länsimaat ovat pyrkineet epävakauttamaan ja pilkkomaan Venäjän, ja Ukrainan avulla myös, vaikka Venäjä on ruokkinut ja tukenut sitä vuosia.”

– Kolmoisvalhe: A) Venäjä on ollut lähinnä aggressiivinen naapureitaan kohtaan. B) Länsimaat ovat yrittivät vakauttaa ja tukea Venäjään vuoteen 2014 asti, jolloin se aloitti sodan Ukrainassa. C) Venäjä ei ole ruokkinut, vaan epävakauttanut ja korruptoinut Ukrainaa toistuvilla kauppapakotteilla.

”Vuonna 2014 me emme koskeneet sormellakaan Donbasiin.”

– Venäjä lähetti maahanlaskudivisioonan Pihkovasta ”lomailemaan”.

”Meidät pakotettiin puolustamaan näitä ihmisiä.”

– Jo ristiriidassa sen väitteen kanssa, ettei Venäjä tehnyt mitään Donbasissa.

””Yritimme neuvotella, mutta Kiova hylkäsi meidät.”

– Todellisuudessa Venäjä yritti saada Ukrainan ansaan heikentämällä sen suvereniteettiä Minskin sopimuksilla.

”Me vähitellen demilitarisoimme Ukrainaa.”

– Hän ei ole edes huomannut, että Ukrainan asevoimat on paljon suuremmat kuin koskaan aiemmin?

”Kesäkuun 4. päivästä lähtien Ukrainan vastahyökkäys on ollut käynnissä useissa eri suunnissa. Vihollinen on ei ole saavuttanut mitään näissä suunnissa. Venäjän tappiot ovat kymmenen kertaa pienemmät kuin Ukrainan armeijan katastrofaalit tappiota”.

– Selvä valhe ja varmuuden vuoksi tarkemmin määrittelemätön.

Ukraina on menettänyt 30 prosenttia saamistaan aseista, mukaan lukien 160 panssarivaunua ja 360 panssariajonevuao. Venäjä menetti 54 tankkia, mutta ne voidaan korjata.”

– Putin hyppää valehtelusta toiseen ääripäähän käyttäen yliampuvasti yksityiskohtia. Älä koskaan usko mitään, mitä hän sanoo!

”Ukraina oli innokas tuhoamaan Kahovkan vesivoimalaitoksen pommittaen sitä tarkoituksella HIMARS-järjestelmillä. Venäjällä ei todellakaan ollut kiinnostunut voimalan tuhoamiseen.

– No miksi sitten Venäjä miinoitti padon ja voimalan sekä kutsui luokseen ekstremistit, jotka olivat vaatineet padon räjäyttämistä?

”Moskova ja muut kaupungit ovat turvassa lennokkihyökkäyksiltä.”

– Tämä on todettu epätodeksi jo ainakin kahdesti.

”Venäjä jatkaa valikoivien iskujen tekemistä kohteisiinsa Ukrainassa sen sijaan, että pommittaisimme asuinalueita.”

– Tämä on Putinin käänteispuhetta: Venäjä pommittaa asuinalueita Ukrainassa surmatakseen mahdollisimman paljon siviilejä.

”Venäjä on oikeusvaltio toisin kuin Ukraina.”

– Jos tämä olisi totta, olisi Putin ja hänen koko joukkionsa vankilassa varastamisesta ja kleptokratiasta.

Åslund toteaa johtopäätöksen olevan, että ”Putin valehtelee koko ajan”.

– Hän valehtelee niin paljon, ettei hän kykene edes valehtelemaan johdonmukaisesti. Mitä sillä on merkitystä sanooko hän, ettei liikekannallepanoa tai sotatilalakia tule? Hänen mieltymyksensä valehteluun huomioon ottaen ehdottaisin pikemminkin päinvastaista: molemmat tulevat.

Putin valehtelu ylipäätään herättää Åslundissa seuraavan kysymyksen.

– Pitäisikö meidän edes kuunnella Putinia ja kertoa hän en valheistaan? Toimittajien tulee raportoinnissaan ottaa vähintään huomioon, että Putin harvoin sanoo mitään totuudenmukaista.

Åslundin mukaan itse asiassa tärkein huomio kohdistuu järjestettyyn tapaamiseen ”sotaekstrimistien” kanssa.

– Putin on huolissaan, että hänen äärimmäiset tukijansa eivät ole riittävän vahvoja, joten hän järjesti tapaamisen heidän vahvistamisekseen. Se osoittaa, että Putin tukee täydestä sydämestään sotabloggareita.

