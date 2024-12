”Johtajan ympärillä alkoi räjähdellä” – Näin Israel sai hakulaitepommit Hizbollahin ytimeen

Israelin tiedustelupalvelu Mossad toteutti syyskuussa iskun Hizbollah-järjestön keskeisten henkilöiden tuhoamiseksi. Nyt entiset Mossadin agentit kertovat CBS Newsin 60 minuuttia -ohjelmassa, miten isku toteutettiin.

Operaatio alkoi erään nimettömänä pysyttelevän agentin mukaan jo vuosikymmen sitten radiopuhelimilla. Hizbollah saatiin ostamaan Israelin valmistamia, räjähteitä sisältäviä radiopuhelimia – vuosien saatossa yhteensä 16 000 kappaletta. Hizbollah ei ollut tietoinen radiopuhelinten israelilaisalkuperästä.

– Meillä on uskomattoman paljon mahdollisuuksia luoda ulkomaisia ​​yrityksiä, joita ei voida jäljittää Israeliin, sanoo nimetön eläköitynyt Mossad-agentti.

Radiopuhelinten räjähde aktivoitiin vasta tänä vuonna. Radiopuhelimia käytetään kuitenkin vain taisteluissa, joten niiden rinnalle Mossad kehitti räjähteitä sisältävät hakulaitteet, joita Hizbollahin jäsenet kantoivat aina taskuissaan.

Jotta räjähteet saatiin mahtumaan hakulaitteisiin, tuli niiden olla tavallista suurempia. Tätä varten Mossad markkinoi muun muassa Youtubessa suurempia hakulaitteita tavallista lujatekoisempina, vedenpitävinä ja pitkäkestoisemmalla akulla varustettuina.

Hizbollah oli aiemmin ostanut taiwanilaisen Gold Apollo -yhtiön valmistamia hakulaitteita. Pöytälaatikkoyhtiön avulla Mossad pystyi tekemään yhtiön kanssa yhteistyötä paljastumatta. Lisäksi Mossad palkkasi Gold Apollon myyjän, jonka kanssa Hizbollah oli tottunut työskentelemään aiemmin. Myyjä tarjosi Hizbollahille myös ilmaisia hakulaitteita kokeiltavaksi.

Markkinointikampanja toimi ja Hizbollah hankki Israelin tiedustelupalvelun valmistamia hakulaitteita syyskuuhun 2024 mennessä 5000 kappaletta. Laitteiden räjähde aktivoitiin lopulta syyskuun 17. päivä. Hakulaitteeseen tuli ilmoitus salatusta viestistä, jonka jälkeen laite räjähti.

Nimettömänä pysyttelevän agentin mukaan Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah oli paikalla, kun viestien merkkiääniä piippaavat hakulaitteet alkoivat räjähdellä hänen ympärillään.

– Tämä oli sodan käännekohta. Hän (Nasrallah) näki omin silmin, kun he tuhoutuivat, agentti kertoo.

The full @60Minutes segment on the beeper operation.

To get the explosives to fit, the Mossad had to enlarge the pager so they marketed online it as a more rugged & longer lasting version to entice Hezbollah to buy them.

One agent relates: “I don’t know if you know that… pic.twitter.com/XHnW3j7n7v

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 23, 2024