Johtajan vaihtaminen esillä jo syksyllä: näin analyytikko arvioi Nokian tilannetta

Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoitti aamulla toimitusjohtajan vaihdoksesta.

Yhtiötä vuodesta 2020 johtanut Pekka Lundmark jättää tehtävän. Nokian hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4. alkaen Justin Hotardin, jolla on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisten teknologiayhtiöiden johtotehtävistä ja innovaatioiden, teknologiajohtajuuden ja kasvun vauhdittamisesta.

Hotard johtaa tällä hetkellä Intelin datakeskus- ja tekoälyliiketoimintaa. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä teknologiayhtiöissä, muun muassa Hewlett Packardilla.

– Hotardin valinta heijastelee nähdäksemme Nokian strategian painopisteen siirtymistä yhä enemmän Verkkoinfrastruktuuriin, missä datakeskukset ja tekoälyinvestoinnit luovat yhtiölle uusia kasvumahdollisuuksia, toimitusjohtajan vaihdosta arvioi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Atte Riikola Inderesin aamukatsauksessa.

– Pidämme tätä perusteltuna suuntana, sillä Matkapuhelinverkkojen puolella Nokian pidemmän aikavälin kasvunäkymät näyttävät selkeästi Verkkoinfrastruktuuria vaatimattomimmilta. Mielestämme tämä nostaakin jälleen esiin usein spekuloidun kysymyksen: Voitaisiinko uuden toimitusjohtajan kaudella nähdä rakennejärjestelyjä Matkapuhelinverkkojen osalta? Paperilla tämä olisi kiinnostava vaihtoehto, mutta käytännössä hyvin haastava toteuttaa, Riikola jatkaa arviossaan.

Riikola muistuttaa, että Lundmarkin astuessa Nokian puikkoihin elokuussa 2020 Nokian Matkapuhelinverkkojen tilanne oli heikko, mutta tehtyjen uudelleenjärjestelyjen, organisaatiouudistuksen ja lisättyjen investointien ansiosta yhtiö onnistui seuraavina vuosina kuromaan kiinni kilpailijoitaan 5G-kisassa.

– Vuosien 2021-2022 vahva sykli tuki myös yhtiön käännettä. Markkinan käännyttyä laskuun vuonna 2023, on myös Matkapuhelinverkkojen kehitys jälleen heikentynyt markkinan mukana. Samalla Verkkoinfrastruktuurissa kehitys on vahvistunut ja täällä asetelma tuleville vuosille on nyt hyvä. Samoin Teknologia-yksikössä onnistuneiden lisenssineuvottelujen ansiosta keskipitkän aikavälin tulosnäkymä on vahva ja vakaa, analyytikko kirjoittaa.

Lundmarkin aloittaessa Nokian osakekurssi oli suunnilleen 4 eurossa. Maanantaina Nokian osake oli Helsingin pörssissä puolilta päivin noin kahden prosentin nousussa ja osakkeella tehtiin kauppaa vajaan 5 euron hintaan.

Financial Times -lehti kertoi jo viime syyskuussa, että Nokia etsii uutta toimitusjohtajaa laajalle levinneen turhautumisen johdosta, koska yhtiö ei ole kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan ja nostamaan osakekurssiaan suunnitellulla tavalla. Yhtiön hallitus kiisti tuolloin FT:n tiedot.

Nokian liikevaihto on edelleen selvästi pienempi kuin vuonna 2016 sen jälkeen, kun yhtiö sai päätökseen ranskalais-amerikkalaisen kilpailijan Alcatel-Lucentin oston.

FT:n siteeraaman yhtiön sisäpiirin mukaan Nokialla on ollut vaikeuksia sen jälkeen, kun se myi ikonisen matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille vuonna 2013.

– Meillä on kasvuongelma, puhdas ja yksinkertainen. Pekka ei kyennyt ratkaisemaan sitä, joten tarvitsemme jonkun muun, Nokian sisäpiirilähde sanoi FT:lle viime vuonna.