Johtaako hyökkäystä taas uusi kenraali? Paljastava video Ukrainasta

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa vaikuttaisi johtavan jälleen uusi kenraali. Asia käy ilmi King’s College Londonin sotilasasiantuntija Rob Leen Twitterissä jakamasta videosta.

Videolla Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vierailee komentokeskuksessa Ukrainassa. Paikalla näyttäisi olleen runsaasti korkea-arvoisia Venäjän armeijan johtohahmoja.

Erityinen mielenkiinto kohdistuu kenraalieversti Gennadi Zhidkon läsnäoloon, jonka on uumoiltu nousseen Venäjän joukkojen komentajaksi Ukrainassa. Rob Leen mukaan nyt julkaistu video vahvistaa tämän tiedon.

Venäjän sodankäynti ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Ennen Zhidkoa hyökkäystä on jo ehtinyt johtaa useampi kenraali ja alemmissakin portaissa henkilöstön vaihtuvuus on ollut tiheää. Verkkouutiset raportoi hiljattain kahden kenraalin saamista potkuista.

Video of Sergei Shoigu reportedly visiting the commanders of Russia's operation in Ukraine. It appears to confirm that Colonel-General Gennady Zhidko is the commander of Russian forces in Ukraine (as @CITeam_ru reported).https://t.co/blmXn5hdnUhttps://t.co/7uGbz4ssvD pic.twitter.com/ewqYp0c7Mq

— Rob Lee (@RALee85) June 26, 2022