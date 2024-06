Joe Biden keskustelee vaalikampanjan jatkosta perheensä kanssa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo keskustella presidenttikampanjansa perheensä kanssa tänään sunnuntaina, kertoo NBC News.

Presidentin on tarkoitus tavata vaimoaan Jill Bidenia sekä lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Kyseessä on epävirallinen tapaaminen, jossa on vaalikampanjan lisäksi tarkoitus keskustella ensisijaisesti muista aiheista.

Bidenin esiintyminen torstaina järjestetyssä vaaliväittelyssä on herättänyt demokraattipuolueen piirissä kysymyksiä siitä, voiko 81-vuotias presidentti voittaa vastaehdokastaan Donald Trumpia marraskuun vaaleissa.

Vaaliväittelyn aikana Biden muun muassa tuijotti suu auki tyhjyyteen, jonka lisäksi hän puhui epäselvästi, jaaritellen ja hiljaa.

Tietojen mukaan Biden onkin kokenut itsensä nöyryytetyksi vaaliväittelyn jälkimainingeissa. Hän on tiedostanut, ettei väittely mennyt niin hyvin kuin piti, ja on kärsinyt siksi itseluottamuksen puutteesta.

Virallisesti puolue kuitenkin seisoo Bidenin tukena. Muun muassa lukuisat kongressiedustajat sekä entiset presidentit Barack Obama ja Bill Clinton ovat vaaliväittelyn jälkimainingeissa osoittaneet tukensa Bidenille.

Myös Bidenin virallinen kampanjakoneisto on todennut jatkavansa eteenpäin huonosta väittelymenestyksestä huolimatta.

– Väittely meni huonosti. Mitä teemme seuraavaksi? Siihen presidentti ensisijaisesti keskittyy, kommentoi Bidenin neuvonantaja Anita Dunn.

Nimettömän kongressiedustajan mukaan demokraattiedustajien parissa on kuitenkin keskusteltu, että Bidenin tulisi vetäytyä presidenttikilvasta. Virallisesti tämä on kuitenkin kielletty.

– Presidentti Bidenilla on puhemies [Nancy] Pelosin täysi luottamus, ja hän odottaa tämän tammikuista virkaanastujaisseremoniaa. Kaikki väitteet siitä, että hän valmistautuisi johonkin muuhun, eivät yksinkertaisesti ole totta, kommentoi entisen edustajainhuoneen puhemiehen Pelosin tiedottaja.

Sisäisten keskustelujen mukaan demokraattipuolueen johtavilla hahmoilla on kuitenkin yhteisymmärrys siitä, että Bidenin tulisi itse päättää vaalikampanjansa jatkosta. Ulkopuolelta käsin Bidenia tuskin saadaan luopumaan ehdokkuudestaan.

Presidenttiä lähellä olevien lähteiden mukaan perheen mielipide on todennäköisesti Bidenille erittäin tärkeä.

– Päätöksentekijöitä on kaksi: Presidentti ja hänen vaimonsa, kommentoi eräs demokraattivaikuttaja.

Bidenin korvaamisessa haasteena kuitenkin on, että demokraattien esivaalit on jo käyty. Uusi presidenttiehdokas pitäisi valita elokuun puoluekokouksessa, jossa lähes kaikki valintapäätöksen tekevät delegaatit kuuluvat Bidenille. Jos Biden ei olisi ehdolla, voisivat he äänestää ketä tahansa.

Uuden ehdokkaan nimittäminen voisikin johtaa puolueessa isoihin riitoihin kriittisellä hetkellä, jolloin puolueen pitäisi keskittää voimansa Trumpia vastaan.