Joe Biden kehottaa Israelia pidättäytymään vastatoimista

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut Israelia pidättäytymään vastatoimista Irania vastaan.

Biden kertoi puhelimitse Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle, että Yhdysvallat ei tue minkäänlaista vastahyökkäystä Irania vastaan. Asiasta uutisoi Axios.

Taustalla ovat huolet laajemmasta alueellisesta sodasta, mikäli Israel vastaa Iranin hyökkäykseen.

Iran laukaisi lennokkeja ja ohjuksia Israelia vastaan lauantai-iltana paikallista aikaa. Israelin asevoimien mukaan Iranista ammuttiin yli 200 droonia, risteilyohjusta ja ballistista ohjusta, joista suurin osa torjuttiin.

Biden kertoi myöhemmin lausunnossaan, että Yhdysvaltain asevoimat siirsi alueelle lentokoneita ja ballististen ohjusten torjujia viime viikon aikana, mikä auttoi Israelia pudottamaan alas lähes kaikki droonit ja ohjukset.

– Kerroin pääministeri Netanjahulle, että Israel osoitti huomattavaa kykyä puolustautua ja kukistaa jopa ennennäkemättömiä hyökkäyksiä – lähettäen selkeän viestin vihollisilleen, että he eivät voi tehokkaasti uhata Israelin turvallisuutta, Biden totesi.

For the moment it seems Israel (with assistance from US, UK, France, and Jordan) has weathered the Iranian storm. Israeli military spox says 200+ drones and missiles launched. Most intercepted. Damage so far is described as minor (we'll see). No fatalities confirmed.

What type of cruise missile is Iran using in its attack on Israel? The most likely candidate is the IRGC-developed Paveh / 351 which has the range to hit Israel from Iran. The missile (in different versions) has also been provided to the Yemeni Houthis and the Iraqi PMF. pic.twitter.com/UAUlmrzalt

— Fabian Hinz (@fab_hinz) April 14, 2024