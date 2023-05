Riippumaton venäläinen sotilasasiantuntija Juri Fjodorov on kommentoinut virolaiselle tiedejulkaisulle Forte Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin viime aikaisia edesottamuksia.

Prigožin on välillä uhkaillut Wagner-joukkojensa vetäytymisellä Bahmutista, haukkunut Venäjän asevoimat sen johtoa pääesikunnan päälikköa, kenraali Valeri Gerasimovia ja puolustusministeri Sergei Shoigua myöten.

– Kyse on uhkauksista ja hän uhkaa tottelemattomuudella. Prigožin haluaa muuttaa niitä ehtoja, joiden perusteella hän ja Wagner Bahmutissa ovat. Toinen syy on, että Prigožhin haluaa tunnustettavan hänet ja hänen takanaan olevien poliittinen painoarvo, sanoo Fjodorov.

Kuten Verkkouutiset on kertonut, Prigozhin myös haukkui erään ”isoisän”, jolla viittasi todennäköisesti diktaattori Vladimir Putiniin.

– Mitä tulee hänen lausuuntonsa koskien Putinia, on kyseessä suora haaste Putinille ja merkki siitä, että Prigožinin taustalla olevat ihmiset ovat päättäneet vaihtaa Putinin.

Fjodorov korostaa, että Prigozhinin takana on jokin ryhmittymä, jonka keulakuva tämä vain on, eikä esimerkiksi Gerasimovilla tai Šoigulla ole poliittista vaikutusvaltaa jättää Wagneria Bahmutissa täysin yksin.

– En ala spekuloida, keitä ryhmittymään kuuluu, eikä se ole selvää. Mutta selvää on se, että ryhmittymä on erittäin vaikutusvaltainen. Pelissä on kysymys siitä, kuka hallitsee Venäjän asevoimia.

Kuvaavaa on myös, ettei Putin ole reagoinut mitenkään Prigožinin haukkuihin ja irtiottoihin.

– Ilmeisesti hänen [Putinin] täytyy hyväksyä tilanne ja tunnustaa Prigožin riippumattomaksi, ennen kaikkea Venäjän armeijan johdosta riippumattomaksi, voimatekijäksi.

Kaiken kaikkiaan Fjodorov huomauttaa ”Prigožinin pelaavan erittäin riskialtista peliä”.