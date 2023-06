Venäläistutkija: Wagnerin kapinalla ei tavoiteltu vallanvaihtoa

Yksityisen Wagner-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhinin käynnistämän kapinan tavoitteena ei ollut vallanvaihto Kremlissä. Näin arvioi venäläistutkija Tatjana Stanovaja Twitterissä.

– Se kumpusi epätoivon tunteesta; Prigozhin pakotettiin poistumaan Ukrainasta, eikä hän kyennyt ylläpitämään Wagneria entiseen tapaan, kun samaan aikaan valtion koneisto kääntyi häntä vastaan, tutkija sanoo tviitissään.

Tutkijan mukaan Prigozhinin tavoitteena oli kiinnittää Vladimir Putinin huomio ja saada aikaan keskustelua hänen oman toimintansa jatkumisen ehdoista – määritellystä roolista, turvallisuudesta ja rahoituksesta. Nämä eivät Stanovajan mukaan olleet vaatimuksia Venäjän hallinnon kaatamisesta, vaan kyseessä oli epätoivoinen yritys pelastaa yksityinen palkka-armeija.

Prigozhin ei Stanovajan mukaan ollut kuitenkaan valmistautunut ”vallankumouksellisen” kapinajohtajan rooliin. Siihen hän ajautui Putinin sivuuttaessa hänen vaatimuksensa.

– Hän ei myöskään ollut valmistautunut siihen tosiasiaan, että Wagner oli saavuttamassa Moskovaa, jossa hänen ainoa vaihtoehtonsa olisi ollut ”ottaa Kreml hallintaansa”, joka väistämättä olisi johtanut hänen ja hänen taistelijoidensa hävittämiseen.

Prigozhin on arvostellut julkisuudessa Venäjän sotilasjohtoa ja erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigua ja Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimovia. Tutkijan mukaan Prigozhin ei ole kuitenkaan sellaisessa asemassa, että hän voisi esittää esimerkiksi sotilasjohdon erottamista.

– Jos niin tapahtuu, se johtuu muusta syystä. Putinin 24. kesäkuuta pitämän puheen jälkeen Prigozhinin ensisijainen yritys oli löytää ulospääsy tilanteesta. Tilanne olisi johtanut väistämättömään kuolemaan muutaman tunnin sisällä. On mahdollista, että Putin on luvannut hänelle turvaa sillä ehdolla, että Prigozhin pysyy hiljaa Valko-Venäjällä.

Tutkijan mukaan kapina oli kova isku Putinille ja Kremlille. Hänen mukaansa Putinille ei kuitenkaan lopulta ole tärkeää se, miltä asiat näyttävät. Viikonlopun tapahtumien seurauksena Venäjän diktaattori sai ratkaistua ”Wagnerin ja Prigozhinin ongelman hajottamalla ensimmäisen ja karkottamalla toisen”.

– Tilanne olisi ollut paljon pahempi, jos se olisi huipentunut veriseen sotkuun Moskovan laitamilla.

