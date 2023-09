Jengiväkivalta kiihtyy Uppsalassa – lapset etsivät nyt ulospääsyä rikollisuudesta

Yliopistokaupunki Uppsalaa piinaa tällä hetkellä jengirikollisuuden aalto, ja nyt yhä useammat kiihtyvää väkivaltaa pelästyneet lapset etsivät ulospääsyä jengeistä. Asiasta uutisoi SVT.

Ruotsin jengirikollisuudesta ja ammuskeluista on uutisoitu jo pitkään, ja viime aikoina huomio on kiinnittynyt etenkin Uppsalan väkivaltaisuuksiin. Kaupungissa on lyhyen ajan sisällä syyskuussa tapahtunut useita ampumavälikohtauksia, ja tapahtumat liittyvät poliisin mukaan jengien välisiin konflikteihin. Ainakin osalla ammuskelujen kohteista on yhteyksiä tunnettuun jengipomo Rawa”Kurdikettu” Majidiin, kertoo Expressen.

Poliisi on luonnehtinut eskaloitunutta tilannetta ”vakavaksi” ja ”ennenkuulumattomaksi kaupungissa”. Huolestuttavana trendinä on tekijöiden nuori ikä. Viime viikolla Uppsalassa pidätettiin 15-vuotias epäiltynä 60-vuotiaan naisen murhasta.

Nyt monet jengien ympärillä liikkuvat alaikäiset haluavat jättää rikollisuuden taakseen, kertoo kaupungin nuorisotyötä luotsaava Hilde Wiberg. Hän luonnehtii kaupungin viimeaikaisia tapahtumia ”herätyskelloksi” nuorille. Muutos on näkynyt jo muutamassa päivässä, ja yhä useampi nuori hakee Wibergin mukaan nyt apua nuorisopalveluilta. Samaan on havahduttu myös kaupungin kouluissa, hän kertoo.

– Keskustelut, joita ryhmämme käy nuorten rikollisten kanssa, käsittelevät juuri heidän haavoittuvaista asemaansa, sekä sitä, etteivät he halua kuolla, Wiberg sanoo.

Uppsalan nuorisopalvelut pyrkivät rakentamaan nuoriin jengirikollisiin luottamuksellisen suhteen.

– Tiedämme, että monet rikollisissa piireissä pitkään vaikuttaneet eivät enää luota aikuisiin tai viranomaisiin, meidän on siksi oltava kanssakulkijoita tässä elämäntapamuutoksessa, Wiberg kuvailee.