Jengikohu johti ylilyöntiin – lukiolainen Emil oli yövartiossa, kun paikalle ilmestyi kaksi poliisia

Lukiolainen Emil Runsamo yllättyi toissa yönä perinpohjaisesti, kun hän oli aloittelemassa yöllistä vartiovuoroaan lauttasaarelaisella venekerholla Helsingissä. Runsamo tekee opintojensa ohessa tarvittaessa ”tuurausvuoroja”.

– Aloitin iltakymmeneltä vuoroni, kun pari kaveria tuli vielä moikkaamaan. Yhdelle kaverille vaihdettiin siinä mopoon sytytyspuola, jotta hän pääsisi aamulla kouluun. Kaverit tulivat hetkeksi sisälle istumaan ja olivat juuri lähdössä, kun yllättäen ikkunan taakse oli ilmestynyt kaksi poliisia, hän kuvaa tilannetta Verkkouutisille.

Runsamo kertoi menneensä avaamaan oven, minkä jälkeen poliisit olivat tulleet sisälle.

– He ryhtyivät kyselemään, mitä me myydään. Olimme tosi hämmentyneitä siinä tilanteessa. Kerroin, että vaihdoimme hetki sitten yhteen mopoon sytytyspuolan ja että kaverit olivat juuri lähdössä. Ja että olen täällä vartiossa.

Runsamon kuvauksen mukaan poliisit kertoivat saaneensa ilmoituksen ”jostain todella epäilyttävän näköisestä porukasta, jopa nuorisojengistä”.

Tilannetta ryhdyttiin selvittämään paikan päällä.

– Poliisit ottivat henkilötunnukset ylös, katsoivat tiedot ja kaikki oli tietysti kunnossa. Minulla oli avaimet venekerhon portteihin mukana ja tallessa, kuten kuuluukin. Ja repussahan minulla oli vain lukion läppäri ja eväät.

Runsamon mukaan poliisitkin vaikuttivat turhautuneelta tilanteessa. Lauttasaaren asukkaita on viime aikoina puhuttanut ja pelottanut alueella liikkunut, väkivaltainen nuorisoporukka. Keskustelu aiheesta on ollut vilkasta sosiaalisessa mediassa. Jotkut lauttasaarelaisvanhemmat ja -asukkaat ovat ryhtyneet jopa katupartiointiin ajatuksena kaupunginosan turvallisuuden takaaminen.

Runsamo ei tällaisesta innostu:

– Ensinnäkin ajattelen, että jotain on tehtävä, ettemme ajaudu Ruotsin tielle nuorisorikollisuudessa, mutta minusta tällaisia katupartiointeja ei tarvita. Annetaan virkavallan hoitaa hommansa. Jos joku ihminen haluaa olla hyödyksi yhteiskunnalle, menköön töihin ja maksakoon veroja.

– Ja ihan voisi ihminen tulla itsekin ensin kyselemään, jos herää jotain epäilyksiä, hän lisää.

Poliisi rauhoittelee tilannetta

Helsingin poliisista vahvistetaan Verkkouutisille, että lauttasaarelaisella venekerholla oli toissa yönä poliisitehtävä.

– Kun mietitään Lauttasaarta ja sitä, miten siellä on kuohunnut ja sosiaalista mediaa ja vinkkiä, joka meillekin sieltä tuli ja jos asukkaat kokevat turvallisuutensa heikentyneen – minua ei tavallaan yllätä, että näitä ilmoituksia tulee tällä hetkellä enemmän. Se ei suoraan tarkoita, että asiat olisivat mitenkään eskaloitumassa. Asukkaita on neuvottukin, että jos havaitsee jotain, voi soittaa hätäkeskukseen, kommentoi ylikonstaapeli Michela Söderström.

Mikä tämän nuorisorikollisuuden osalta tilanne Lauttasaaressa tällä hetkellä on?

– Poliisin tietoon ei ole tullut, että viime aikoina olisi tapahtunut mitään erikoisempaa. Tilanne on rauhoittunut, jos vertaa siihen, miten se siellä somessa kuohui vielä jokin aika sitten ja silloin, kun poliisi tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen, että tiedossa on yksi epäilty ryöstö, jota tutkitaan. Tilastojen valossa ei näyttäydy, että tilanne olisi siellä (Lauttasaaressa) mitenkään kärjistynyt. Nuoria liikkuu Lauttasaaressa, kuten muuallakin. Vastaavanlaista nuorten liikehdintää ja häiriökäyttäytymistäkin – sitä on kaikkialla Helsingissä, miksei myös Lauttasaaressakin silloin tällöin.

Söderström kertoo poliisin lisänneen läsnäoloaan Lauttasaaressa. Poliisi on tehnyt yhteistyötä alueella myös erilaisten toimijoiden ja sidoskumppanien kanssa, minkä seurauksena ”häiriöitä aiheuttavia henkilöitä on saatu moniammatillisen tiimin asiakkaiksi ja rikostutkinta etenee”, Söderström rauhoittelee.

Entä miten poliisi suhtautuu asukkaiden katupartiointiin?

Söderström pohtii tovin kysymystä ja vastaa sitten:

– On hienoa, että asukkaat ovat itsekin aktiivisia ja haluavat puuttua häiriöihin. Se mitä toivomme on, että asiat tulisivat poliisin tietoon ja häiriöihin puuttuminen jäisi aina viranomaisten tehtäväksi.