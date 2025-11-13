Jeffrey Epstein tarjoili auliisti venäläisille tietoa Donald Trumpista

— Arvelen että voisit ehdottaa Putinille, että Lavrov voi saada syvällistä ymmärrystä juttelemalla minulle, lukee kesäkuussa 2018 lähetetyssä sähköpostissa.

— Tapaan Lavrovin assistentin maanantaina ja ehdotan, kirjoittajalle vastattiin.

Kirjoittaja oli Jeffrey Epstein, vastaaja Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjörn Jagland.

Viestinnän aiheena oli presidentti Donald Trump, kertoo Politico. Posteja vaihdettiin kolme viikkoa ennen kuin Trump ja Putin tapasivat Helsingissä. Niistä käy ilmi myös, että Epstein jakoi aiemmin tietojaan Trumpista Venäjän YK-lähettiläälle Vitali Tšurkinille. Tšurkin oli kuollut edeltävänä vuonna.

— Tšurkin oli mahtava. Keskustelujemme jälkeen hän ymmärsi Trumpia. Se ei ole monimutkaista. Hänen pitää näyttää siltä että hän voittaa jotain, se on niin helppoa, Epstein kehui Venäjän YK-lähettilästä Euroopan neuvoston norjalaiselle pääsihteerille.

Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaaminen Helsingissä 16. heinäkuuta 2018 oli Yhdysvaltojen ja Euroopan kannalta fiasko. Trump lähinnä myötäili Putinia.

— Onko venäläisillä jotain materiaalia Trumpista? Tämänpäiväinen oli kammottavaa jopa hänen mittapuullaan, kirjoitti Larry Summers Epsteinille vielä samana päivänä. Summers toimi Barack Obaman hallinnossa valtiovarainministerinä.

Epstein vastasi seuraavana päivänä, että hänen sähköpostinsa on täynnä samanlaisia kommentteja.

— Wow. Olen varma että hänen mielestään se meni superhyvin. Hän ajattelee hurmanneensa vastustajansa. Kieltämättä hänellä ei ole mitään tajua tästä symboliikasta. Hänellä ei ole mitään tajua suurimmasta osasta muitakaan asioita, Epstein kirjoitti.

Äärimmäisen verkostoitunut Jeffrey Epstein pidätettiin seuraavana vuonna seksirikoksista. Epstein rakensi vuosien aikana järjestelmällisen hyväksikäyttöverkoston, jossa alaikäisiä tyttöjä värvättiin hänen ja hänen tuttavapiirinsä käyttöön. Rikokset tapahtuivat erityisesti hänen Floridan ja New Yorkin asunnoissaan sekä yksityisellä saarellaan. Epstein kuoli tutkintavankeudessa todennäköisesti hirttäytymällä.

Keskiviikkona Yhdysvaltain edustajainhuoneen tarkastuskomitea julkaisi ison aineiston Epsteinin sähköpostitilien sisältöä. Viestinnästä on käynyt ilmi myös, että Donald Trump tiesi Epsteinin ”tytöistä”.

— Trump sanoi että hän pyysi minua eroamaan, en ole koskaan ollut jäsen, Epstein kirjoitti helmikuussa 2019 Michael Wolffille viitaten Trumpin hänelle esittämään pyyntöön poistua Trumpin Mar-A-Lagon klubilta.

— Tietenkin hän tiesi tytöistä, sillä hän pyysi Ghislainea lopettamaan.

Poimintoja videosisällöistämme

Ghislainella viitataan Epsteinin yhteistyökumppaniin Ghislaine Maxwelliin, joka kärsii 20 vuoden vankeustuomiota Epsteinin tyttöverkoston pyörittämisestä. Michael Wolff on Politicon mukaan todennäköisesti Trumpista presidenttiydestä kirjoittanut toimittaja.

Donald Trumpin suhteesta Venäjään on esitetty laajasti hurjia väitteitä varsinkin tämän ensimmäisellä presidenttikaudella. Hänestä laaditun, julkisuuteen tammikuussa 2017 vuotaneen tiedustelumuistion arvioiden perusteella Venäjän tiedustelulla ja valtionhallinnolla on hallussaan Trumpia koskevaa kompromatia eli henkilökohtaisen maineen kannalta erittäin vahingollista aineistoa.

Uusi tieto siitä, että erittäin huonoon valoon ajautunut seksuaalirikollinen Jeffrey Epstein on tarjoillut tietojaan Venäjän valtion edustajille kuten YK-lähettiläs Tšurkinille ja Euroopan neuvoston pääsihteerin kautta ulkoministeri Sergei Lavrovin esikunnalle, ei ole miellyttänyt Trumpin hallintoa. Trump itse kutsui torstaina sähköposteja huijaukseksi ja demokraattipuolueen yritykseksi kääntää huomiota pois vastikään päättyneestä hallinnon sulkutilasta.