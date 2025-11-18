Jeffrey Epstein suhmuroi FSB-taustaisen Pietarin talousfoorumin johtajan kanssa

Jeffrey Epsteinin tapauksessa tulee jatkuvasti ilmi uusia yksityiskohtia. Yhdysvaltalainen rahoittaja ja seksuaalirikollinen teki itsemurhan vuonna 2019 ollessaan vangittuna ihmiskaupasta käytettyään myös alaikäisiä prostituutiossa. Vaikka satojen uhrien ja asiakkaiden nimet oli julkistettu, vasta nyt alkavat paljastua Epsteinin yhteydet Venäjään ja venäläisiin.

Dossier Center on löytänyt Epsteinin yhteyden mieheen nimeltä Sergei Beljakov.

Niihin aikoihin kun Epstein ja Beljakov pitivät yhteyttä, oli Beljakov kehityksestä vastaava varatalousministeri ja myöhemmin Pietarin kansainvälistä talousfoorumia (SPIEF) hallinnoivan Pietarin talousfoorumin säätiön johtaja.

On tavanomaista, että talousfoorumissa liikkuu escort-palvelujen maksullista naisseuraa. Seuralaispalvelut ovat riskialttiita paitsi prostituutioon joutuville ihmisille, myös heidän asiakkailleen. Seksityöntekijät usein videoivat seuralaisiaan kiristääkseen heitä myöhemmin. Tiedustelupalvelut keräävät usein kyseenalaista materiaalia korkean profiilin liikemiehistä ja poliitikoista. Menetelmä tunnetaan nimellä hunaja-ansa.

Sergei Beljakov on valmistunut sisäisen turvallisuuden ja tiedustelun FSB:n korkeakoulusta. Dossier Center alleviivaa erikseen, että FSB:n akatemia kouluttaa tiedustelu-upseereita. Beljakov auttoi Epsteiniä käsittelemään venäläistä mallia, joka kiristi amerikkalaisia ​​liikemiehiä. Beljakov myös ehdotti Epsteinille tapaamisten järjestämistä varavaltiovarainministeri Sergei Stortšakin ja Venäjän keskuspankin varapääjohtajan Aleksei Simanovskin kanssa. Epstein puolestaan ​​neuvoi Beljakovia Venäjän talouden pelastamisessa pakotteiden keskellä ja rekrytoi samalla korkean profiilin vieraita Pietarin talousfoorumiin.

Sergei Beljakov ja Jeffrey Epstein pitivät yhteyttä ainakin vuodesta 2014 alkaen. Talousfoorumin hallituksen puheenjohtajana Beljakov työskenteli kesällä 2015 ahkerasti laatiakseen osallistujalistaa lokakuun loppuun suunniteltuun innovaatiofoorumiin. Venäjää kohtaan oli määrätty Krimin valtaamisen takia jo pakotteita, mutta Beljakov toivoi silti saavansa foorumiin merkittäviä ulkomaisia bisnesvieraita.

Jeffrey Epstein tuli apuun. Hän tarjosi Beljakoville useita potentiaalisia vieraita, joiden kanssa hän väitti voivansa järjestää tapaamisia. Näihin kuuluivat muun muassa Microsoftin entinen teknologiajohtaja Nathan Myhrvold ja Linkedinin perustajajäsen Reid Hoffman. Beljakov kertoi Epsteinille, että olisi hienoa tavata heidät kaikki, ja mainitsi Hoffmanin erikseen. Beljakov lisäsi olevansa kiinnostunut kaikesta sosiaalisesta mediasta, vaikka ajankohdasta ei kulunut kuin vuosi siihen kun Linkedin kiellettiin Venäjällä.

Epstein esitteli Beljakovin myös Israelin entiselle puolustusministerille Ehud Barakille. Barak tapasi Epsteinin kymmeniä kertoja amerikkalaisen rahoittajan kartanoissa Floridassa ja New Yorkissa ja matkusti hänen yksityiskoneellaan. Vuonna 2015 Barak perusti yhtiön sijoittaakseen korkean teknologian startup-yritykseen Carbyneen (entinen Reporty), ja Epstein rahoitti tätä sijoitusta.

Myös Beljakov piti lupauksensa. Hän esimerkiksi laati suosituskirjeen Epsteinin avustajalle Svetlana Požidajevalle viisumin saamiseksi Yhdysvaltoihin. ”Svetlana on auttanut järjestelykomiteaamme vuodesta 2014 lähtien neuvoen länsimaisia ​​osallistujia ja varmistaen länsimaisten yritysjohtajien ja Venäjän viranomaisten välisen yhteistyön. Oli kunnia saada Svetlana osallistumaan foorumiin vuonna 2014, ja odotan innolla hänen puhuvan foorumissa tänä vuonna”, Beljakov totesi kirjeessä.

Požidajeva on Venäjän kansalainen, jolla on pitkä historia liikesuhteista Epsteinin kanssa. Hän työskenteli Moskovan kansainvälisten suhteiden instituutista (MGIMO) valmistuttuaan talousanalyytikkona, kun hän pääsi Maxim-miestenlehden järjestämän kauneuskilpailun finaaliin, allekirjoitti sopimuksen Elite Models -mallitoimiston kanssa ja muutti Eurooppaan. Miten hän tutustui Epsteiniin, ei ole tiedossa.

Požidajeva tallentui valokuvaan joulukuussa 2010, kun hän oli poistumassa Epsteinin kartanosta. Samaan aikaan kartanossa tiedetään olleen myös myöhemmin seksuaalisesta väkivallasta syytetty ja arvonimensä menettänyt prinssi Andrew.

Vuonna 2018 Svetlana Požidajeva käynnisti WE Talks: The Women’s Empowerment -projektin tukeakseen naisyrittäjiä. Epsteinin asianajaja Darren Indyke jätti hakemuksen WE Talks -tavaramerkin rekisteröimiseksi, ja hakemuslomakkeelle merkitty osoite oli sama kuin Epstein-säätiön osoite. Miljardöörin kuoleman jälkeen Požidajeva vaihtoi asianajajaa.

Vaikka on mahdollista, että Beljakov ja Požidajeva eivät olisi tienneet mitään Epsteiniä vastaan ​​nostetuista syytteistä, sitä on vaikea uskoa. Jo vuonna 2008, ensimmäisen Epsteinia vastaan ​​nostetun rikosoikeudenkäynnin jälkeen, hänen maineessaan oli iso tahra, että yliopistot kieltäytyivät hänen lahjoituksistaan.

Epsteinin yhteys Beljakoviin saattaa kuitenkin viitata siihen, että Venäjän tiedustelupalvelut yrittivät päästä käsiksi Epsteinin laajoihin yhteyksiin ja resursseihin. Dossier Centerin mukaan Beljakov ja Epstein tapasivat ainakin viisi kertaa.

Sergei Beljakov oli ainutlaatuisessa asemassa: hän ei ainoastaan ​​ollut ystävällisissä väleissä Epsteinin kanssa ja johtamassa Pietarin talousfoorumia, vaan hän oli myös valmistunut FSB-akatemiasta. Hän aloitti akatemiassa vuonna 1993 suoritettuaan kaksi vuotta asevelvollisuutta. Valmistuttuaan akatemiasta vuonna 1998 hän palveli vuoden FSB:n rajavartiostossa ja aloitti sitten rakettimaisen uran Venäjän valtaeliitissä. Vuonna 2001 Beljakov 28-vuotias, eikä hänellä vielä ollut kovin paljoa kokemusta muualta kuin asevoimista ja FSB:sta. Tuolloin hänestä tuli hieman yllättäen neuvonantaja ’Reforma’-säätiön pääosastolle taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten edistämiseksi. Säätiön olivat vuonna 1990 perustaneet Venäjän hallitusta lähellä olevat älymystöpiirit.

Sittemmin kaikki Beljakovin uudet roolit ovat korostaneet hänen läheisyyttään talouseliittiin. Hän toimi Oleg Deripaskan Basic Element -teollisuusryhmän varatoimitusjohtajan neuvonantajana ja sitten Venäjän teollisuusmiesten ja yrittäjien liiton puheenjohtajan avustajana. Jo vuonna 2008 – vain 10 vuotta FSB-akatemiasta valmistumisensa jälkeen – Beljakovista tuli talouskehitysministeri Elvira Nabiullinan avustaja. Nabiullina toimii nykyään Venäjän keskuspankin johtajana. Tästä tehtävästä Sergei Beljakov eteni Venäjän ensimmäisen varapääministeri Igor Šuvalovin avustajaksi, ja vuonna 2012 Beljakov ylennettiin talouskehitysministerin varaministeriksi.

Dossier Centerin mukaan Beljakovin nopealle urakehitykselle voi olla hyvin yksinkertainen selitys. FSB nimittäin lähettää työntekijöitään jatkuvasti eri osastoille ja organisaatioihin valvomaan työpaikkoja FSB:n lukuun. Tätä varten FSB saattaa jopa keksiä jonkinlaisen viran, jonka nimikkeestä ei aina käy ilmi, mitä henkilö todellisuudessa tekee. Kaikki näitä työntekijöitä koskevat tiedot ovat tietenkin tiukasti turvaluokiteltuja, mutta tiedetään, että joissakin suurten yritysten tehtävissä työskentelee FSB:n väkeä – esimerkiksi turvallisuusjohtajana tai neuvonantajana, jonka todelliset ansiot ovat tuntemattomat.

Dossier Center epäilee, että Sergei Beljakov voi olla Jeffrey Epsteinin Venäjä-yhteyksissä vain jäävuoren huippu. Lisää paljastuksia siis saattaa olla luvassa.