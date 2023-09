Jauhaako Venäjä loppuun viimeiset kokeneet joukkonsa?

Monet länsimaiset asiantuntijat uskovat Venäjän joukkojen kärsineen mittavia tappioita kesäkuusta lähtien käydyissä taisteluissa Zaporizzjan alueella ja esimerkiksi Bahmutin eteläpuolella Donetskissa.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot huomauttaa Venäjän sotilasjohdon käyttäneen laadukkaampina pidettyjä VDV-maahanlaskujoukkoja reservinä, jolla on pyritty estämään Ukrainan läpimurtoja. Samat yksiköt osallistuivat aiemmin aktiivisesti hyökkäystoimintaan muun muassa Kreminnan lähialueella.

Venäjän joukot ovat yrittäneet pitää kiinni puolustuslinjoista, jotka rakennettiin potkut saaneen kenraali Sergei Surovikinin määräyksestä.

– Hän ei ole komentanut joukkoja kuukausiin, mutta rintama ei ole silti romahtanut, Dara Massicot kirjoittaa X:ssä.

Asiantuntija uskoo asevoimien kärsivän yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin heikosta johtamisesta ja taipumuksesta määrätä yksiköt heikosti tuettuihin ja raskaita tappioita aiheuttaviin paikallisiin hyökkäyksiin.

– VDV:n kuluminen ja tappiot tarkoittavat, että ajan myötä venäläiset jauhavat loppuun kaikki viimeisetkin kokeneet joukkonsa, Massicot pohtii.

The VDV is now being used as reinforcement to try to blunt the UAF push in the south. Teplinskiy is probably fighting with them and/or modifying positions. The strain and casualties on the VDV mean that over time the Russians will grind down the last of any skilled forces. /19

