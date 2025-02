Jättitullit uhkaavat EU:ta: Huono uutinen Suomelle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettaa 25 prosentin tulleja EU:sta tulevalle tuonnille. Trump sivalsi EU:ta keskiviikkona hallituksensa kokouksessa toteamalla, että EU muodostettiin, jotta ”Yhdysvaltoja voidaan petkuttaa”.

– Olemme tehneet päätöksen ja ilmoitamme siitä hyvin pian, Trump vastasi Financial Timesin mukaan, kun häneltä kysyttiin EU:n tuontitulleja koskevista suunnitelmista.

Trump ei ole toistaiseksi avannut tarkemmin, mille tuoteryhmille tullit tulisivat.

– Se on yleisesti ottaen 25 prosenttia, ja se koskee autoja ja kaikkia muita asioita, Trump jatkoi.

Trump sivalsi rajusti EU:ta keskiviikkona. USA:n ja EU:n välinen kauppatase on pitkään ollut reilusti alijäämäinen.

– He ovat todella käyttäneet meitä hyväkseen eri tavalla. He eivät hyväksy autojamme. He eivät hyväksy pohjimmiltaan maataloustuotteitamme, he käyttävät kaikenlaisia ​​syitä miksi ei, Trump sanoi.

– Olkaamme rehellisiä, Euroopan unioni perustettiin Yhdysvaltojen pilaamiseksi. Se on sen tarkoitus. Ja he ovat tehneet siinä hyvää työtä, presidentti lateli syytöksiä.

EU-komissio väläytti heti keskiviikkona vastatoimilla, mikäli Trump asettaa tuontitullit. Taloudellisesta hyvinvoinnista ja teollisuudesta vastaavan EU-komission varapuheenjohtajan Stephane Sejournen mukaan EU tulee vastaamaan mahdollisiin tulleihin ”välittömästi ja päättäväisesti”. Hän kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Trumpin Kiinaa vastaan asettamat 10 prosentin tullit ovat tulleet voimaan. Trump on myös ilmoittanut 25 prosentin tuontitulleista Kanadalle ja Meksikolle. Niiden on määrä tulla voimaan huhtikuun 2. päivä.

Mahdollisten tullien kohteena olevat autonvalmistajat ovat varoittaneet, että ajoneuvojen kysyntä heikkenee, jos kuluttajat joutuvat maksamaan korkeampia hintoja tuontiautoista.

– Kuluttajat eivät pysty ottamaan vastaan ​​ajoneuvojen hintojen nousua ja volyymit laskevat. Toimiala on jo hauraassa asemassa ja tämä valtava epävarmuus hidastaa jo nyt kauppoja, investointeja ja pääoman allokaatiota, sanoi suuren eurooppalaisen autonosien toimittajan toimitusjohtaja FT:lle.

Suomalaisekonomistien mukaan tulleilla olisi negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun.

– Jos tämä (tuontitullit) toteutuu ja EU vastaa, talouskehitys jää väistämättä ennakoitua heikommaksi niin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessa. Suomessa oltaisiin tänä ja ensi vuonna kenties vain prosentin tuntumassa, kommentoi OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen viestipalvelu X:ssä.

Osakemarkkinoiden reaktio tulleihin on toistaiseksi ollut maltillinen.

– Osakkeet eivät tunnu paljon hätkähtävän Trumpin uusimmista tullipuheista Eurooppaan ja muualle. Osakefutuurit vain hieman miinuksella (Eurooppa) tai pikkunousussa (USA). 25 % tullit iskisivät talouteen ja osakkeisiin, mikä kertoo, että markkinat eivät usko Trumpin uhkauksiin, kommentoi OP Ryhmän päästrategi Lippo Suominen tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että EU ja USA neuvottelevat tulleista.

– Tulleja luvassa mutta vielä epäselvää mitä tuontia/vientiä se koskisi. Autot, lääkkeet vai kaikki tavarat? Huono uutinen Suomelle mutta vaikutukset vielä epäselvät, Vuori kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Trump ilmoitti aiemmin myös 25 prosentin tulleista alumiinin ja teräksen tuonnille. Ne tulevat voimaan 12. maaliskuuta alkaen.

– Vaikutukset Suomen teräksen vientiin tulevat kahdella tavalla. Suora terästuotteiden vienti Suomesta Yhdysvaltoihin oli noin 165 miljoonaa euroa vuonna 2023. Tämän lisäksi tuotteita kulkee konsernien sisällä myös muiden maiden kautta Yhdysvaltoihin. Näihin tuotevirtoihin vaikutus on välitön ensi kuusta alkaen ja leikannee viennin määrää Yhdysvaltoihin. Potentiaalisesti suurempi vaikutus tulleilla on kansainvälisten kauppavirtojen häiriöiden kautta. Häiriöiden arviointi on vaikeaa, mutta vaikutukset voivat koskea koko Suomen teräsvientiä, jonka arvo oli noin 5,5 miljardia euroa vuonna 2023, Metallinjalostajat arvioi tullien vaikutusta aiemmin helmikuussa.

