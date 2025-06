Jättitappiot ilmavoimille – drooneissa käytettiin harrastajien ohjelmistoa

Drooniharrastajien käyttämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto oli käytössä Ukrainan 1. kesäkuuta tekemässä hyökkäyksessä, joka saattoi poistaa rivistä jopa kolmanneksen, mutta vähintään 11 prosenttia Venäjän pitkän lentomatkan pommitusvoiman kirjavahvuudesta.

Yhdessä sodan uskaliaimmista ja teknisesti eniten koordinoidussa, keskellä päivää tehdyssä hyökkäyksessä räjähdykset ravistivat neljää tai mahdollisesti jopa viittä lentotukikohtaa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n Hämähäkinverkko-operaation suunnittelu kesti yli puolitoista vuotta, ja sen toteutuksessa käytettiin 18 vuotta vanhaa droonien autopilottiohjelmistoa nimeltä ArduPilot. Ohjelmiston suunnittelijat olivat hämmästyneitä.

– Se oli ArduPilot, joka julkaistiin kellarissani 18 vuotta sitten. Hullua, totesi Chris Anderson, yksi ohjelman suunnittelijoita X:ssä ja merkitsi mukaan kommenttiinsa kaksi muuta ohjelmiston suunnittelijaa Jordi Muñozin ja Jason Shortin.

– En olisi ennustanut tätä miljoonaan vuoteen. Halusin vain tehdä lentäviä robotteja, vastasi Short.

ArduPilot on saanut nimensä Arduinon komponenteista, joissa se alun perin suunniteltiin toimivan. Kehittäminen alkoi vuonna 2007, kun Anderson julkaisi DIYdrones.com-sivuston ja kyhäsi UAV-autopilottijärjestelmän Lego Mindstorms -rakennussarjasta.

ArduPilotin ensiversiot julkaistiin vuonna 2009. Ohjelmistoa kehittivät seuraavan vuosikymmenen ajan sen alkuperäisten suunnittelijoiden lisäksi myös drooneja lennättävät harrastajat ja ammattilaiset.

Kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot yleensäkin, on ArduPilot ilmainen ja sitä voi muokata kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin. Ukrainalaiset käyttivät sitä historian monimutkaisimpaan drooneilla toteutettuun hyökkäykseen kotimaataan tuhonneita pommikoneita vastaan.

Hyökkäyksessä käytetyt droonit eivät hyödyntäneet Starlinkiä. Venäläisten sotabloggaajien arvioiden mukaan droonit kommunikoivat operaattoriensa kanssa Venäjän kännykkäverkon kautta käyttäen yksinkertaista modeemia.

ArduPilot soveltuu tällaisessa hyvin pitkän matkan kommunikaatiossa väistämättä esiintyvään viiveeseen ja pätkimiseen, koska se aina vakauttaa droonin ja asettaa sen leijuntaan odottaessaan ohjaajan uutta signaalia.

