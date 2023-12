Jättitappioita Venäjälle, yli tuhannen sotilaan väitetään kaatuneen tai haavoittuneen päivässä

Ukrainan puolustusvoimien mukaan Venäjä on kärsinyt hyökkäyssodassa jättimäiset tappiot.

Hyökkääjä on menettänyt ukrainalaisarvioiden mukaan sitten sodan alkamisen 331 110 sotilasta ja muun muassa 5571 panssarivaunua, 7941 tykkijärjestelmää ja 913 raketinheitinjärjestelmää.

Ukrainan asevoimat ilmoitti eilen Venäjän tappioiksi 1280 sotilasta ja 32 panssariajoneuvoa, pääosin Avdijivkan taisteluiden vuoksi.

Institute for the Study of War (ISW) mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet hyökkäystä Kupinsk-Svatove-Kreminna -linjalla lähellä Bahmutia ja Avdijivkaa sekä edistyneet joillain alueilla.

Sodan pitkittyminen alkaa näkyä sen suosiossa. ISW:n mukaan niiden venäläisten määrä, jotka tukevat hyökkäyssotaa täysin, on puolittunut sitten viime helmikuun. Sen viittaaman mielipidetutkimuksen mukaan myös useampi venäläinen kannattaa vetäytymistä Ukrainasta kuin sodan jatkamista.

