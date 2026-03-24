Jättitappioita rintamalla – venäläisyksikkö menetti kolmasosan sotilaistaan

Venäjän joukkojen arvioidaan kärsineen mittavia tappioita rintaman eteläosissa, jossa Kremlin hätäisesti aloittama keväthyökkäys ei ole toistaiseksi saavuttanut minkäänlaisia läpimurtoja.
Ukraina pystyi hyödyntämään alkukeväästä Starlink-rajoitusten aiheuttamaa kaaosta venäläisten viestiyhteyksissä ja etenemään paikoin kymmenien kilometrien syvyyteen.
Yhä laajempien drooni-iskujen arvioidaan tuhonneen runsaasti Venäjän arvokasta ja vaikeasti korvattavaa kalustoa, kuten tutkia, elektronisen sodnakäynnin järjestelmiä ja ilmatorjuntaa.
Sotatilannetta avoimista lähteistä seuraava Frontelligence-ryhmä vahvistaa tiedot Venäjän kovista tappioista. Tästä osoituksena on eräs yksikkö, jonka vahvuus oli lähes 3 100 sotilasta. Yksikkö menetti tammikuun 1. päivän jälkeen joka päivä keskimäärin 8,5 sotilasta kadonneina.
Kadonneiksi luokiteltuja oli noin 690 henkilöä 81 vuorokauden aikana. Jos mukaan lasketaan kaatuneet ja vakavasti loukkaantuneet, ovat kokonaistappiot yli tuhat sotilasta eli kolmasosa koko yksikön aiemmasta vahvuudesta.
Kadonneiksi luokitellut ovat käytännössä kaatuneita. Etulinjan kuolemia ei usein pystytä vahvistamaan, minkä lisäksi Venäjän asevoimat luokittelee tappiot mieluummin kadonneiksi, jotta omaisille ei tarvitse maksaa suuria korvauksia.