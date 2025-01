Jättimäinen tilaus – Puola vahvistaa asevoimiaan

Puola tekee edelleen merkittäviä sijoituksia puolustukseensa. Joulun alla puolustusministeriö allekirjoitti tilauksia kotimaisille valmistajille yhteensä 3,9 miljardilla eurolla. Tilaukset sisältävät haupitseja, sotilasajoneuvoja ja drooneja.

Polish Armaments Groupin tytäryhtiö Huta Stalowa Wolan saama noin 1,9 miljardin euron tilaus sisältää 96 Krab-telahaupitsia neljää 24 haupitsin patteristoa varten.

Ensimmäiset 48 haupitsia ovat nykyistä, käytössä olevaa mallia, mutta toinen 48 haupitsin erä sisältää merkittäviä päivityksiä, kuten automatisoidun ammusten täydennys- ja latausjärjestelmän, laserilmaisimen ja muita soft-kill-omasuojärjestelmiä.

Yhdessä BAE Systemsin ja puolalaisen OBRUMin kanssa valmistettavassa Krabissa brittiläisen AS90 Braveheartin torni on integroitu eteläkorealaiseen K9 Thunderin alustaan. Asejärjestelmän kantama Nato-standardin ammuksille on 40 kilometriä.

Lisäksi Huta Stalowa Wolalta tilataan yli 250 K9-telahaupitsien tukiajoneuvoa noin 1,9 miljardilla eurolla. Hankinnalla pyritään standardoimaan tykkipatteristojen operatiivinen ja logistinen rakenne yhtenäiseksi. Yhtiö tekee ajoneuvotilauksessa yhteistyötä Rosomak S.A:n kanssa.

Lisäksi puolustusministeriö tilaa WB Electronicsilta 12 Force Protection -droonijärjestelmää 117 miljoonalla eurolla. Jokainen järjestelmä sisältää kahdeksan FlyEye-tiedusteludroonia, 20 reppuun mahtuvaa X-Fronter-droonia ja 44 FP-Spectre-tiedustelujärjestelmää.

Ensimmäiset Force Protectionit toimitetaan vuonna 2026. Apulaispuolustusministeri Pawel Bejdan mukaan nämä droonit toimivat Puolan asevoimien silminä ja korvina alueellisten uhkien lisääntyessä.

Puola kuuluu niiden Nato-maiden joukkoon, jotka ovat lisänneet puolustusmenojaan merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Puola on tilannut muun muassa Etelä-Koreasta 48 FA-50-monitoimihävittäjää 13,7 miljardilla dollarilla syyskuussa 2022 ja 96 Apache-rynnäkköhelikopteria 10 miljardilla dollarilla Yhdysvalloista elokuussa 2024.

Prawie 17 mld zł trafi do naszego przemysłu zbrojeniowego, najlepszy sprzęt trafi do Wojska Polskiego. Dziś podpisaliśmy dwie umowy umowy na jedne z największych zamówień w polskim przemyśle obronnym:

✅ 96 haubic samobieżnych KRAB wraz z wozami m. in. dowodzenia,… pic.twitter.com/Oi7ID4AhWO

— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 23, 2024