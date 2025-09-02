Jättimäinen öljyvuoto Mustallamerellä, Krimin rannikko uhattuna

Mustallamerellä on satelliittikuvien ja Venäjän mediassa leviävien tietojen perusteella tapahtunut suuri öljyvuoto.
Asiasta tässä kertovan Ukrainan United24-median mukaan vuoto tapahtui öljyterminaalilla Venäjän tärkeän Novorossijskin sataman lähellä.
Jutun mukaan öljyä on päätynyt mereen arviolta yli kymmenen tonnia ja öljylautta on levinnyt noin 350 neliökilometrin suuruiseksi.
Lautan sanotaan ajelehtivan Kertsinsalmesta etelään Krimin suuntaan. Jutussa todetaankin, että miehitetyn niemimaan rannikko on vaarassa.
Venäjältä ei toistaiseksi ole artikkelin mukaan tullut virallista tietoa siitä, mitä tilanteelle aiotaan tehdä.