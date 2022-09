Jarno Limnéll: Venäjä pelasi viimeisiä korttejaan

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéllin mukaan Euroopan “sinisilmäisesti luotu energiariippuvuus Venäjän tuonnista lyö nyt vasten kasvoja”.

Venäjän tavoitteena on murtaa länsimaiden yhtenäisyys korkeiden energiahintojen avulla.

– Venäjän energia-ase on henkisesti väkevämpi kuin sotilaallinen ase. Riski on että Ukraina unohtuu. Näin ei saa tapahtua, Limnéll kirjoittaa Twitterissä.

Kyberasiantuntijan mukaan Eurooppa tarvitsee nyt yhteistä energiapolitiikkaa, joka katsoo tulevaisuuteen. Vaarana on kuitenkin se, että energian kohoava hinta lisää levottomuutta.

– Tuoreen kyselyn mukaan useissa EU-maissa vähintään puolet, jopa kolme neljästä, on huolissaan energiahintojen vaikutuksesta yhteiskuntarauhaan. Huoli aiheellinen. Vaatii poliittista johtajuutta ja rehellistä viestintää kansalaisille.

Jarno Limnéllin mukaan Venäjä pyrkii nyt iskemään kiilaa EU-maiden välille. Eurooppalaiset populistipuolueet haluavat irtautua Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotaa vastustavasta yhteisrintamasta.

– Eurooppa voi tulla tästä kriisistä ulos entistä vahvempana. Tulevat viikot ratkaisevat, onko Euroopan poliittinen projekti yksi uhri Putinin julmassa sodassa.

Asiantuntijan mukaan myös Suomessa täytyy pitää huoli siitä, että jakolinjat eivät kasva.

– Mielessä täytyy pitää, että Venäjän ei saa antaa voittaa tätä sotaa. Länsimaisten arvojen, kansainvälisen sopimusjärjestelmän ja ennen kaikkea ihmisyyden kannalta on kuitenkin huojentavaa, että Venäjä pelasi energiakriisissä juuri viimeisiä valttikorttejaan.

Energiapolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa. Energiakriisin edellä Euroopalla on edessään kova talvi. Fakta on ikävä, mutta se on sanottava ääneen. Sinisilmäisesti luotu energiariippuvuus Venäjän tuonnista lyö nyt vasten kasvoja. Elämisen ja asumisen hinnat nousevat.

