Jarno Limnell: Tämä on tärkeintä maahanmuutossa

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell toteaa maahanmuuton herättävän Suomessa tunteita ja jakavan mielipiteitä. Hänen mukaansa aiheesta pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti ja tosiasioihin nojaten.

– Jos vaikeita kysymyksiä ei käsitellä, ne jäävät kytemään pinnan alle ja rapauttavat luottamusta yhteiskuntaan. Yhteiskuntarauhan kannalta kestävä ratkaisu syntyy vain rehellisestä ja kunnioittavasta keskustelusta – ei vaikenemisesta eikä kärjistyksistä, kokoomusedustaja kirjoittaa X:ssä.

Hän toteaa monen suomalaisen suurimman huolen olevan konkreettinen sen suhteen, että maahanmuuton tulisi olla ennemmin voimavara kuin kustannus. Kyse on pohjimmiltaan siitä, pystyykö ihminen elättämään itsensä, maksamaan veroja ja kantamaan vastuunsa, vai jääkö hän pysyvästi tukien varaan.

– Työperäinen maahanmuutto on monelle helpoin ymmärtää ja hyväksyä. Jos suomalainen yritys tarjoaa työpaikan, palkan ja työehdot ovat kunnossa, miksi estää maahanmuuttoa? Vastuun tulee kuitenkin olla selkeä: pitkän aikavälin kustannukset eivät saa valua yhteiskunnalle, Jarno Limnell sanoo.

Limnellin mukaan parhaimmillaan työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto tukee taloutta, vahvistaa huoltovarmuutta ja tuo Suomeen tekijöitä, joita tarvitaan. Vastuu kuuluu työnantajalle, mutta hyöty ja turva koituvat koko Suomelle.

Paljon monimutkaisempi on kysymys turvapaikkaperusteisesta maahanmuutosta.

– Suomi on sitoutunut auttamaan hädässä olevia, ja niin kuuluu ollakin. Mutta auttaminen ei voi olla rajatonta eikä hallitsematonta – muutoin luottamus koko turvapaikkajärjestelmää kohtaan murenee, kansanedustaja toteaa.

– On syytä tunnustaa rehellisesti, että kotoutuminen voi olla haastavaa, mikäli lähtökohtana on vähäinen koulutus tai hyvin erilainen kulttuuritausta. Jos kotoutuminen epäonnistuu, riskinä ovat rinnakkaisyhteisöt ja keskinäiset jännitteet – kuten Euroopasta jo tiedämme, Jarno Limnell sanoo.

Hän painottaa, ettei pysyvä oleskelulupa tai kansalaisuus voi olla automaattinen ”ihmisoikeus”.

– Nämä oikeudet tulee ansaita sitoutumisella; työllä ja kielitaidolla. Tämä on reilua sekä nykyisille että tuleville suomalaisille. Myös niille, jotka todella haluavat rakentaa elämänsä täällä.

Kaiken ytimessä on Limnellin mukaan yhteiskunnan eheys ja kaikkien kansalaisten turvallisuuden tunne.

– Minulle tärkeintä on, että Suomi pysyy turvallisena, taloudellisesti kestävänä ja kansakuntana ehyenä. Se tarkoittaa rehellistä keskustelua, ongelmien tunnistamista sekä samalla ihmisarvon kunnioittamista. Avointa ja läpinäkyvää demokratiaa, kuten meillä on tapana ollut, kansanedustaja toteaa.

Näiden periaatteiden varaan voimme yhdessä rakentaa keskustelun, jonka lopputuloksena jokainen voittaa. Vastakkainasettelun sijaan tarvitsemme ratkaisuja yhteisen Suomen yhteiseksi parhaaksi. Vaikeistakin asioista voidaan puhua – ja juuri niin meidän nyt tulee tehdä.

