Jarno Limnell: Tähän Troijan hevoseen ei pidä langeta

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell varoittaa Twitter-viestissään lankeamasta Venäjän viestintään diplomaattisista ratkaisuista Ukrainan sotaan.

Limnell ei usko, että Venäjän pyrkimykset ovat rehellisiä. Hän toteaakin Venäjän puheiden avoimesta dialogista ja diplomatiasta olevan informaatiovaikuttamista, jolla on kolme pyrkimystä.

Ensimmäiseksi Limnell listaa pyrkimyksen vaikuttamaan länsimaihin ja rapauttamaan niiden yhtenäisyyttä. Toiseksi hän nostaa esiin lisäajan hankkimisen. Kolmanneksi syyksi hän arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen ehkäisemisen.

Kokoomusedustajan mukaan onkin tärkeää, että Venäjän viestinnän todelliset tarkoitusperät tiedostetaan, eikä niitä hairahduta uskomaan.

– Tähän Troijan hevoseen ei tule langeta, Limnell linjaa.

Myös Ukrainan sotaa aktiivisesti seuraava yhdysvaltalainen ajatuspaja ISW on huomauttanut, että Venäjä pyrkii informaatiovaikuttamisella vähentämään länsimaiden tukea Ukrainalle. Lisäksi tarkoituksena on painostaa länttä pakottamaan Ukrainaa neuvotteluihin, jotka olisivat Venäjälle edulliset ja joissa Ukrainan täytyisi suostua suuriin myönnytyksiin.

ISW:n mukaan Venäjän viestintä diplomaattisista ratkaisuista on kiihtynyt Kiinan Euraasian asioiden erityisedustaja Li Huin Moskovan-vierailun lähestyessä. Lin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin on tarkoitus keskustella neuvotteluratkaisusta Ukrainan sotaan.

Li on viime viikkojen aikana kehottanut länsimaita lopettamaan Ukrainan sota ennen kuin se eskaloituu suursodaksi. Lähteiden mukaan länsimaiden diplomaatit kuitenkin selittivät Lille, että konfliktin jäätyminen ei ole Euroopan intresseissä, eivätkä länsimaat aio lopettaa Ukrainan tukemista.

ISW arvioikin, että Venäjän rauhanneuvottelutarjousten oikea tarkoitus on oikeiden neuvottelujen sijaan ehkäistä länsimaiden tukea Ukrainalle sen vastahyökkäyksen lähestyessä.

9/ #Russia is likely amplifying false interests in negotiations ahead of the planned UKR #counteroffensive in order to discourage continued Western aid to #Ukraine. ISW has reported extensively on Russia’s peace negotiation info operations to deter Western support for Ukraine.

