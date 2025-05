Jarno Limnell: Rajaturvallisuuslaki on laki viisaudesta

Kyse ei ole muodollisuudesta, vaan turvallisuudesta huolehtimisesta, mikä on poliittisten päättäjien tärkein tehtävä, kirjoittaa kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) Facebookissa.

– Pohjimmiltaan kyse ei ole vain laista tai pykälästä, vaan kyse on suomalaisen yhteiskunnan perustasta: turvallisuudesta. Rajaturvallisuuslaki on tarkkarajainen reaktio tarkkarajaiseen uhkaan.

Limnellin mukaan laki on tarpeellinen, koska Venäjä käyttää maahantuloa välineenä horjuttaakseen yhteiskuntaamme.

– Kyse on hybridihyökkäyksestä, jossa olemme kohteena. Tällä ei ole mitään tekemistä aidon turvapaikanhaun kanssa. Vaikuttamisen uhka on edelleen realistinen ja siihen on varauduttava.

Limnell huomauttaa, että rajaturvallisuuslaki ei ole laki kovuudesta.

– Se on laki viisaudesta. Sen ydin on yksinkertainen: Suomella on oltava keinot puolustautua. Meillä on oltava välineet, joilla estää valtiollisen vaikuttamisen muotoja, jotka eivät kunnioita sääntöjä vaan käyttävät niitä hyväkseen.

Limnellin mukaan on selvää, että Suomen on pystyttävä puolustautumaan.

– Tämän sanoi yksiselitteisesti myös eduskunnan hallintovaliokunta. Sen tuore kanta tukee hallituksen esitystä jatkaa rajaturvallisuuslain voimassaoloa, koska tilanne itärajalla on edelleen poikkeuksellinen ja ennalta arvaamaton. Valiokunnan mukaan kyse on valtiollisesta vaikuttamisesta, jolla voidaan vakavasti vaarantaa kansallinen turvallisuus.

Ja juuri tästä on kyse, Limnell toteaa.

– Ei hallinnosta. Ei teknisestä sääntelystä. Vaan siitä, pidämmekö kiinni omasta itsemääräämisoikeudestamme ja suojelemmeko suomalaisia tällaiselta painostukselta.

– Kyllä, olemme humanitaarinen valtio. Me autamme hädässä olevia. Mutta auttaminen ei saa tarkoittaa sitä, että yhteiskuntaamme voidaan murentaa hybridivaikuttamisen nimissä. Inhimillisyys ei tarkoita hyväuskoisuutta, Limnell jatkaa.

Hänen mukaansa lain jatkaminen on myös viesti ulospäin, että– Suomi ei epäröi.

– Rajojen valvonta ei ole vain fyysistä – se on myös henkistä rajaa. Se kertoo, mitä sallimme, mitä siedämme, ja mitä suojelemme. Annan vahvan tukeni rajaturvallisuuslaille. Ei vain lainsäädäntönä, vaan suomalaisten turvallisuuden suojana.

Hallintovaliokunta kannatti tiistaisessa mietinnössään rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamista vuoden 2026 loppuun asti.